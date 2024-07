In punta di fioretto: documentario sulla scherma italiana/ Diretta streaming dell’omaggio alle fiorettiste

In punta di fioretto: omaggio alle ragazze della scherma italiana

Martedì 16 luglio 2024, in prima serata, Raidue trasmette un documentario dedicato alle ragazze della scherma italiana che, alle Olimpiadi, hanno scritto pagine importanti per la storia dello sport italiano. Si tratta di un omaggio speciale a donne e atlete che sono salite sul tetto del mondo portando in Italia medaglie d’oro importantissime con cui hanno fatto emozionare tutti, sia gli appassionati di sport sia coloro che seguono saltuariamente le Olimpiadi. A pochi giorni dell’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, Raidue rende omaggio ad una squadra di fiorettiste che, nel 2012, ha portato a casa una vittoria unica e importantissima ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012.

Elisa Di Francisca, chi è?/ I grandi successi, i sacrifici e il ritiro: "Mi cadde il mondo addosso quando..."

S’intitola “In punta di fioretto” il documentario in onda questa sera con cui Raidue rende omaggio a delle atlete uniche che con grinta e personalità non si sono mai arrese regalando all’Italia e al loro sport una vittoria straordinaria e storica.

Anticipazioni In punta di Fioretto: il racconto Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Ilaria Salvatori

Nel documentario “In punta di fioretto” viene ripercorsa la storia delle fiorettiste della nazionale di scherma durante i Giochi Olimpici di Londra 2012 che, con un’impresa unica, conquistarono l’intero podio (oro, argento e bronzo) nella gara individuale e la medaglia d’oro nella gara a squadre. Il documentario è narrato dal punto di vista delle ragazze d’oro della scherma italiana che hanno animato quell’olimpiade eccezionale, tra cui Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Ilaria Salvatori diventate un simbolo per lo sport femminile.

Ilaria Salvatori, chi è?/ La vittoria epocale della schermitrice alle Olimpiadi di Londra 2012

Nel corso del documentario, le tre atlete rivivranno le emozioni vissute dopo la vittoria, ma anche tutte le fasi precedenti condividendo con i telespettatori le ansie e la paura di non riuscire a portare a casa un’impresa preparata con anni di sacrifici e duri allenamenti. Spazio, poi, alla gioia delle atlete che sono riuscite a far parte di un’impresa storica.

Come vedere in diretta streaming In punta di fioretto

In attesa che comincino le Olimpiadi di Parigi il prossimo 26 luglio, Raidue dedica così una serata speciale alla scherma italiana con il documentario “In punta di fioretto” che può essere visto in diretta televisiva e in diretta streaming tramite Raiplay collegandosi all’apposito sito o scaricando l’app disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Tamberi infortunato, salta le Olimpiadi?/ "Dolore nel bicipite femorale, non ho parole... " (9 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA