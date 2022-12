Incastrati/ Anticipazioni 7 dicembre 2022: Salvo e Valentino coinvolti in un omicidio

Incastrati, cast e trama della serie tv con Ficarra e Picone

Al via Incastrati, la serie Netflix di Ficarra e Picone, in onda in chiaro su Canale 5. Composta da sei episodi, per la rete Mediaset sono stati raggruppati in due puntate da tre ciascuno. Stasera, 7 dicembre, andranno in onda i primi tre episodi. Scritta, diretta e interpretata dal duo comico, la serie tv vede i due nei panni di Salvo e Valentino, due comunissimi tecnici specializzati in televisori che si ritrovano, a loro insaputa, coinvolti in un omicidio. Cercando di scappare, Salvo e Valentino finiscono per combinare ancora più guai, ma non hanno tenuto in conto che a causa dei loro disastri arriveranno perfino ad avere a che fare con la mafia.

Nel cast, insieme a Ficarra e Picone troviamo anche Marianna Di Martino nel ruolo di Agata; Anna Favella interpreta la moglie di Salvo, Ester; Leo Gullotta è il Procuratore Nicolosi; Sergio Friscia è Sergione; Tony Sperandeo è Tonino Cosa inutile Macaluso; Maurizio Marchetti è il Portiere Martorana; Filippo Luna è il Vice questore Lo Russo; Domenico Centamore interpreta Don Lorenzo Primosale; Sasà Salvaggio è la vittima, Alberto Gambino; e Mary Cipolla è Antonietta, madre di Valentino e Ester.

Incastrati, anticipazioni prima puntata 7 dicembre 2022

Nella prima puntata di Incastrati, in onda il 7 dicembre su Canale 5, conosciamo i protagonisti Salvo e Valentino, amici e cognati, che sono anche soci e titolari di una ditta che si occupa di assistenza e riparazione di piccoli elettrodomestici. Salvo è un appassionato di serie tv crime e crede di vedere omicidi ovunque. Questa sua passione, però, non è condivisa dalla moglie Ester, sorella di Valentino, che, al contrario, è single e vive ancora con la madre. Durante una normalissima giornata di lavoro Salvo e Valentino si lamentano della loro routine monotona, ma tutto cambia quando arrivano a casa del commercialista Gambino per un normale controllo, e ne scoprono il cadavere in una vasca.

Temendo di essere accusati dell’omicidio, i due fanno l’errore di eliminare ogni loro traccia. Intanto, mentre ripuliscono tutto, scoprono che Gambino era l’amante della moglie di Salvo, il quale è distrutto dall’apprendere ciò. Tutto procede normalmente, fino a quando quella stessa sera i due cognati partecipano ad una rimpatriata fra ex compagni, tra cui c’è anche Agata, il nuovo vice-questore, verso la quale Valentino ha una cotta. Il giorno successivo, accade l’impensabile. Salvo e Valentino si recano al Municipio per farsi togliere una multa presa sotto casa di Gambino, ma all’improvviso i due vengono rapiti dal temuto Padre Santissimo, un boss mafioso che non ha voglia di scherzare…











