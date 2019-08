Incendi Amazzonia, Macron “Bolsonaro offende Brigitte”/ Brasile rifiuta aiuti G7

È ancora l’Amazzonia con i diversi incendi che ne stanno devastando la famosa foresta (non solo in queste settimane, quando è “scoppiato” il caso mondiale ma fin dal 2002 come dimostrano i dati internazionali e locali sullo stato della Foresta Amazzonica) ad accendere lo scontro internazionale tra il Brasile di Bolsonaro e il G7, in particolare con il padrone di casa del summit di Biarritz Emmanuel Macron. Dopo lo scambio di accuse negli scorsi giorni e dopo che il Presidente francese ha attaccato in prima persona il leader brasiliano sulla sua sottovalutazione del problema incendi (con annesse critiche feroci dal mondo ambientalismo, fino ad arrivare alla giovanissima Greta Thunberg) il nuovo “teatro” dello scontro si chiama Brigitte Trogneux, più conosciuta come la Première Dame del Presidente Macron. Dopo che un utente aveva postato su Facebook una foto con le due coppie presidenziali di Brasile e Francia, scrivendo «Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?» il Presidente conservatore ha poi risposto commentando con delle risate «non umiliarlo,hahahaha». La polemica si accende e Macron dal G7 non si lascia sfuggire una pronta replica «È una cosa triste per il Brasile, le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna. Questi sono attacchi irrispettosi».

AMAZZONIA, LO SCONTRO BOLSONARO-MACRON CONTINUA..

Non solo facili ironie sull’aspetto fisico della moglie di Macron, lo scontro tra Brasile e Francia ritorna sui binari dell’Amazzonia non appena il Ministro dell’Educazione brasiliano Abraham Weintraub ha fatto sapere «Macron non è all’altezza del dibattito sull’Amazzonia. È solo un cretino opportunista, che cerca il sostegno della lobby agricola francese». Lo scontro è nato quando Macron ha invitato a parlare al G7 Bolsonaro in modo da metterlo alle strette per intervenire sull’emergenza degli incendi della Foresta Amazzonica: a quel punto Bolsonaro ha replicato, come ribadito poco fa, «Non possiamo accettare che un presidente stia lanciando attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, come se fossimo colonia o un’altra terra di nessuno». In questo modo il Brasile sembra di fatto allontanare e rifiutare gli aiuti da 20 milioni di euro che dal G7 di Biarritz erano pronti ad essere sbloccati per il Brasile e per le altre realtà dell’Amazzonia impegnate con la grave emergenza degli incendi. Ancora poco fa nella conferenza finale tra Macron e Trump, è stato ribadito che l’intero G7 è pronto a sostenere Bolsonaro per aiuti concreti in vista degli incendi, ma lo scontro diplomatico con la Francia rischia a questo punto di essere un freno piuttosto scomodo alla soluzione, già complicata di per sé, della matassa.

