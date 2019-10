Incendio a Leno, esplosione caseificio Solat/ Video, allarme per colonna di fumo nero

È impressionante la colonna di fumo nero che proviene in queste ore da Castelletto di Leno dove da metà pomeriggio è in corso un vasto incendio che ha colpito – pare a seguito di una esplosione – il caseificio Solat dove si produce tra gli altri prodotti anche il Grana Padano (da 10 a oltre 20 mesi di stagionatura). Il gravissimo incendio è visibile ad occhio nudo in mezza provincia di Brescia con l’allarme scattato dopo le ore 15: secondo alcune testimonianze riportate da Milano Fanpage e BresciaToday, si sarebbe udita una netta esplosione all’interno del caseificio ma non è dato sapere se questa sia dovuta proprio all’incendio o ne sia la causa scatenante. Secondo quanto raccolto per dal Giornale di Brescia, a scatenare l’emergenza sia stata un’esplosione di alcune tubature di metano. Sul posto l’arrivo immediato di molte squadre dei Vigili del Fuoco oltre ovviamente alle forze dell’ordine e ai tecnici di Arpa Lombardia per valutare le conseguenze della colonna di fumo nero sparsa dopo il rogo. Al momento le fiamme sono ancora molto alte all’interno dell’edificio anche se le squadre dei pompieri stanno lavorando incessantemente per delimitare l’incendio e impedire ulteriori danni al caseificio Solat di Leno.

INCENDIO A LENO, ALLARME PER COLONNA DI FUMO NERO

«I nostri tecnici del dipartimento di #Brescia – #Mantova sono intervenuti a #Leno (Bs) per un #incendio divampato in un #caseificio» spiegano su Twitter i tecnici di Arpa Lombardia e in serata arriveranno i primi risultati per l’eventuale danno ambientale prodotto dall’esplosione e incendio a Castelletto di Leno. Le persone coinvolte nell’incidente, come spiega l’agenzia per le emergenze Areu, sono un giovane di 19 anni, un 26enne, un 28enne, un uomo di 40 anni e altri tre di 52, 57 e 58 anni: come riporta l’Adnkronos, «7 operai hanno riportato delle ferite. Due sono stati portati in codice giallo, di cui uno ha riportato ustioni al volto di secondo grado, un trauma e segni di inalazione di fumo. Cinque sono stati trasportati in codice verde. L’incendio ha distrutto l’intera fabbrica ed è scoppiato mentre gli operai stavano svolgendo dei lavori nel cortile che hanno prodotto delle scintille». La fabbrica e la sua tenuta è al momento messa sotto stretto controllo di pompieri e carabinieri: la cooperativa Solat è attiva dagli anni Sessanta nella Bassa Bresciana e si estende su una superficie di circa seimila metriquadri. Annualmente il caseificio produce 65mila forme di Grana Padano.

#24ottobre 14:55, in fiamme l’impianto di produzione di un caseificio a Leno (BS): soccorso un operaio ferito, sei squadre di #vigilidelfuoco al lavoro. In corso le operazioni di spegnimento pic.twitter.com/GPv8hiqxQI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 24, 2019





