Incendio ad Arona: brucia autoricambi/ Paura nella notte fra residenti e turisti

Un vasto incendio si è verificato nella tarda serata di ieri in quel di Arona, nota cittadina sul Lago Maggiore sita in provincia di Novara (Piemonte). La notizia è riportata in queste ultime ore da numerosi quotidiani locali, che hanno riferito diversi dettagli sulla vicenda. Lo scoppio del rogo sarebbe avvenuto precisamente attorno alle ore 23:30 di ieri sera, sabato 17 agosto, in un’azienda di autoricambi sita in via Milano. Subito è stato lanciato l’allarme e sul luogo dell’incendio si sono fiondate diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Secondo quanto riferisce varese-noi.it, pare che l’incendio sia stato preceduto da un forte boato, udito da numerosi residenti della zona incriminata, dopo di che sarebbe scoppiato il rogo da cui è scaturita una colonna di fumo nero e denso ben visibile.

INCENDIO AD ARONA: BRUCIA AUTORICAMBI

I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare completamente l’incendio, e oltre alle squadre del comando di Novara sono intervenuti anche gli uomini del distaccamento di Arona nonché di Borgomanero e di Romagnano Sesia. Sul posto anche un’ambulanza del 118, che sarebbero però stata contattata per motivi precauzionali visto che al momento non si registrano feriti ne tanto meno persone coinvolte. La cosa certa è che i residenti hanno passato una notte insonne, spaventati dal fatto che l’incendio potesse propagarsi e intaccare le loro abitazioni. Dopo i vigili del fuoco e i sanitari si sono recati in via Milano anche i carabinieri e la polizia ferroviaria di Arona, visto che l’edificio di autoricambi è situato nei pressi della ferrovia. Di conseguenza, il trasporto su treni è stato rallentato sulla tratta adiacente la zona di intervento. In questi giorni Arona è affollata da numerosi turisti, sia italiani quanto stranieri (vista la vicinanza con la Svizzera), che adorano la cittadina che sorge sullo splendido Lago Maggiore.

