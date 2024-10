Questa mattina si è verificato un incendio al tribunale di Milano, che ha provocato l’evacuazione dello stesso storico edificio. Come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui Il Giorno e Fanpage, l’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 10:30 di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024. Tutta colpa di un rogo, fortunatamente di dimensioni modeste, che è si è sviluppato in un locale presente nei sotterranei e che ha obbligato a chiamare i vigili del fuoco nonché ad evacuare lo stesso edificio.

Al momento, fanno sapere gli stessi pompieri, la situazione è totalmente sotto controllo e non si registra alcuna criticità, con le fiamme che sono state spente totalmente. La cosa più importante è che nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio al tribunale di Milano, ne ustionati ne tanto meno degli intossicati, con i soccorsi che sono quindi stati piuttosto agevoli. Ma cosa è successo?

INCENDIO AL TRIBUNALE DI MILANO: COSA E’ SUCCESSO

L’ordine di evacuazione dell’edificio dopo l’incendio al tribunale di Milano è scattato a metà mattinata ed ha riguardato tutte le persone presenti nel maxi edificio che sorge nel centro del capoluogo lombardo, a cominciare dal personale e i dipendenti, nonché dai vari cittadini ed avvocati che si trovavano nelle aule, per un totale di circa 500 persone. Il rogo è partito da un locale dove un tempo vi era la caldaia e che si trova nel seminterrato del palazzo, e che al momento è oggetto di alcuni lavori tecnici.

Sembrerebbe, stando a quanto riferito da MilanoToday, che fossero in corso dei lavori per collegare l’impianto di riscaldamento. In ogni caso, stando a quanto fatto sapere dallo stesso tribunale, potrebbe essersi verificato il classico cortocircuito, un problema elettrico che ha appunto dato vita alle fiamme, innescando poi l’incendio. Nelle prossime ore la situazione verrà ulteriormente approfondita e sulla stessa è stata aperta una indagine per capire cosa sia successo nel dettaglio e se vi sono delle responsabilità.

INCENDIO AL TRIBUNALE DI MILANO: ALLARME RIENTRATO ALLE 11:00

Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo i vigili del fuoco, nonché gli uomini dei carabinieri e della polizia. E’ stata anche chiamata un’ambulanza per fornire eventuali cure qualora si fossero rese necessarie. Nessuna scena di panico si è verificata e alcune persone hanno raccontato di aver visto del fumo in uno dei cortili interni, ed inoltre nei corridoi si sentiva un odore come di bruciato, chiaro sintomo del bruciare di un qualcosa di elettrico.

L’allarme è durato circa trenta minuti visto che alle ore 11:00 il tutto è terminato e i 500 evacuati in attesa sono potuti rientrare tranquillamente nei propri uffici, riprendendo le loro attività in precedenza interrotte. MilanoToday ricorda che già a marzo del 2020 il tribunale era stato vittima di un incendio che aveva interessato il settimo piano ma in quel caso i danni erano stati ingenti.