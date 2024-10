Un grande incendio è scoppiato nella notte ad Abano Terme, devastando l’hotel Alexander, ma fortunatamente 273 persone sono state messe in salve. Di queste, 44 sono state portate in ospedale per le esalazioni e alcune fratture, ma nessuno fortunatamente è in pericolo di vita. Al pronto soccorso sono state prese in cura 27 persone a causa dell’esposizione al fumo, 4 sono arrivate in codice arancione; 10, tra cui un bambino, sono state portate a Padova in ambulanza, 7 per le esalazioni, 2 con traumi, uno con fratture vertebrali, mentre tre persone sono state portate a Schiavonia sempre per il fumo respirato nella fuga.

Ci sono state tre persone che si sono calate con le lenzuola da una stanza al primo piano che sarebbero rimaste ferite. Dunque, la maggior parte degli ospiti sono tornati a casa. Comunque, è stata evitata la tragedia nella struttura in provincia di Padova grazie ai vigili del fuoco, come evidenziato dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Infatti, ha ringraziato i pompieri e il personale sanitario, assicurando che sta seguendo la situazione dell’incendio all’hotel Alexander ad Abano Terme.

INCENDIO DA UN VANO TECNICO

L’incendio all‘hotel Alexander di Abano Terme è partito da un vano tecnico dell’albergo, ma bisogna fare piena luce sull’accaduto al centro termale, tra i più gettonati per i turisti europei. Inoltre, è una struttura molto richiesta da chi organizza eventi e congressi, visto che può ospitare fino a 900 persone. L’albergo, che è di proprietà di un tour operator di Rimini, è uno dei più grandi e noti di Abano Terme, che in passato era frequentato anche da politici veneti per i loro congressi.

Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, era stato sottoposto a una grande ristrutturazione verso la fine degli anni Novanta. In questi giorni si teneva una convention su temi olistici, del resto è molto gettonato a ottobre, infatti è un mese di alta stagione con l’occupazione che nel comprensorio termale di Abano e Montegrotto arriva a sfiorare il 90%. Infatti, solo per quanto riguarda Abano, la stima è di circa 10mila ospiti in queste settimane.

VIDEO INCENDIO HOTEL ALEXANDER ABANO TERME