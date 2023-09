Incendio Argentario: fiamme a Porto Santo Stefano/ Residenti costretti a lasciare le case

Mentre vi scriviamo è in corso un incendio di vaste proporzioni in quel dell’Argentario, precisamente a Porto Santo Stefano, provincia di Grosseto (regione Toscana). Come riferito dall’edizione online del quotidiano La Nazione, le fiamme starebbero interessando un abitato, di conseguenza le autorità sono in allarme. Il rogo sarebbe partito da un campo, e non è chiaro se sia di natura dolosa o meno, fatto sta che nel giro di breve tempo ha bruciato ettari di terreno per poi minacciate diverse abitazioni. Per precauzione le forze dell’ordine sono state costrette ad intervenire, ed hanno evacuato alcune edifici minacciati dalle fiamme.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco anche con due elicotteri oltre a numerose squadre di volontariato Antincendio boschivo e di operai forestali. Nel contempo gli uomini dei pompieri stanno presidiando le abitazioni e si sta cercando di capire se sia il caso di inviare ulteriori mezzi aerei sul posto, magari dei Canadair, i famosi velivoli che rilasciano tonnellate di acqua durante gli incendi. Presente anche la Croce Rossa che sta fornendo supporto al personale di terra impegnato nello spegnimento del fuoco, nonché a eventuali feriti, leggasi intossicati o ustionati.

INCENDIO ARGENTARIO: FIAMME A PORTO SANTO STEFANO. NON VI SONO FERITI

Al momento, va comunque precisato, non risulta esservi alcuna persona coinvolta nell’incendio all’Argentario. La cosa certa è che il rogo ha scatenato un fumo alto e denso che è visibile da diversi chilometri di distanza e sta interessando Porto Santo Stefano e la zona dell’abitato, provocando non pochi disagi per i residenti.

Nel frattempo un’importante porzione della vegetazione è andata in fumo, oltre a diversi danni a giardini privati in particolare piante e alberi da fusto. Le autorità stanno cercando di scoprire se il rogo sia di natura dolosa ma a riguardo non è stata avanzata ancora alcuna ipotesi e solo nelle prossime ore, quando le fiamme saranno totalmente domate, si scoprirà la verità.

