Incendio autostrada A6 Torino-Savona/ Camion e auto in fiamme, circolazione interrotta

Grave incendio in autostrada A6 al chilometro 8 direzione Savona, precisamente all’altezza del comune di Carmagnola questa mattina qualche minuto prima delle sette, ha coinvolto un camion bisarca che trasportava automobili con a bordo sei Maserati e causato l’interruzione della circolazione stradale della corsia sud sulla Savona-Torino. La squadra 51 dei Vigili del fuoco di Torino Lingotto è intervenuta tempestivamente sul posto per spegnere le fiamme, fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nell’incidente e non sono stati segnalati feriti ma solo tanta paura per gli automobilisti che hanno assistito all’episodio. L’autista del camion ha fatto in tempo a dare l’allarme e chiamare le forze dell’ordine prima di provocare altri danni.

I mezzi però sono andati completamente distrutti, danneggiati dalle fiamme ed inceneriti dal rogo. La portata del danno economico è quindi imponente, visto che si trattava di auto di lusso nuove. Al momento non sarebbero ancora chiare le dinamiche che hanno portato allo scoppio dell’incendio, ma le forze dell’ordine stanno indagando per stabilirne le cause.

Incendio autostrada A6 Torino-Savona, ripristinata circolazione verso sud

Dopo due ore di intenso lavoro da parte della squadra dei vigili del fuoco di Torino è stato domato l’incendio che ha colpito un camion bisarca che viaggiava in direzione sud all’altezza di Carmagnola sull’autostrada A6 Torino-Savona. L’autista che trasportava sei Maserati è uscito illeso dall’incidente ed è riuscito a chiamare i soccorsi accostando subito in corsia di emergenza senza coinvolgere altri automobilisti.

I disagi però si sono protratti per diverse ore, dopo il caos iniziale provocato dall’intensa colonna di fumo e a causa del blocco temporaneo alla circolazione verso sud direzione Savona, che ha causato lunghe code, anche se attualmente si sta cercando di tornare alla normalità facendo defluire il traffico dopo che la polizia stradale ha permesso la riapertura della corsia di sorpasso. Si sta inoltre indagando sulla causa del rogo, che dai primi rilievi effettuati sul mezo, sembrerebbe essere stato provocato da un corto circuito accidentale avvenuto probabilmente al centro del rimorchio.

