Incendio Napoli, brucia Monte Sant’Angelo: 77 persone evacuate/ Video “Rogo terrificante”

Un devastante incendio si è verificato nella giornata di ieri in quel di Napoli, precisamente in zona di Monte Sant’Angelo, a Fuorigrotta. Nei pressi del parco San Paolo le fiamme, alimentate dal forte vento che spirava nelle scorse ore, hanno lambito le case dei residenti, di conseguenza alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre altre hanno cercato di spegnere il rogo con i propri mezzi, in attesa poi dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Stando a quanto fatto sapere da RaiNews, in totale sono state evacuate 77 persone, leggasi 20 famiglie di via Cupa Vicinale Terracina e di via Vicinale Volo Sant’Angelo, mentre sono stati 15 gli ettari di vegetazione che sono andati in cenere. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli uomini della protezione civile nonché un Canadair, l’aereo che riversa al suolo tonnellate d’acqua e infine un elicottero bimotore. I carabinieri della forestale hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire quanto accaduto ed eventuali responsabili, visto che non si esclude che l’incendio di ieri a Napoli sia stato doloso.

INCENDIO NAPOLI, IL COMMENTO DI BORRELLI

Durissimo il commento del deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che solitamente denuncia i problemi di Napoli e dintorni, e che in questo caso ha parlato di “un rogo terrificante. I cittadini sono stati costretti a fuggire dalle case e alcune strade sono impraticabili. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Si sta cercando di capire se l’incendio ha origine dolosa, qualora fosse così sarebbe gravissimo”.

“Non è la prima volta – ha proseguito il deputato – che la zona viene colpita da questi eventi e la gente e preoccupata per le proprie abitazioni e per la possibilità che ci siano successivi problemi di dissesto idrogeologico. Ho chiesto all’Arpac di monitorare l’aria”. L’ospedale di San Paolo, che si trova nella zona dell’incendio, è stato messo in sicurezza durante le operazioni di spegnimento delle fiamme che sono durate 10 ore.

