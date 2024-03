Incendio Bologna, morta una mamma e i suoi tre bambini/ Fiamme divampate forse da una stufetta elettrica

Choc a Bologna dove, a seguito di un incendio una madre di 31 anni e i suoi tre bambini di età compresa fra i due e i sei anni, sono morti. Un rogo che non ha lasciato scampo alla famiglia, divampato nel corso della notte passata, fra giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2024, in un’abitazione in via Bertocchi, periferia del capoluogo dell’Emilia Romagna.

La donna è stata soccorsa ancora in vita ma in condizioni disperate e quando giunta in ospedale era già morta, deceduta durante il trasporto. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, forse un corto circuito causato da una stufetta elettrica che era stata lasciata accesa nella camera da letto. L’appartamento, come riferito da TgCom24.it, è stato posto sotto sequestro di modo che gli inquirenti possano effettuare tutte le indagini del caso e comprendere le cause dell’incendio. Le fiamme sono divampate da un appartamento sito al quarto piano su un totale di otto e i vigili del fuoco hanno rinvenuto un ambiente saturo di fumo.

INCENDIO BOLOGNA, MORTA UNA MAMMA E I SUOI TRE BAMBINI: LE PAROLE DI LEPORE E LORENZIN

Sulla vicenda ha espresso il proprio dolore il sindaco di Bologna, Lepore, che ha spiegato: “Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.

Si è salvato il padre, che era al lavoro, e che è stato richiamato nella notte dopo la tragedia. “Dolore per la morte dei tre bambini e della loro mamma nell’incendio a Bologna – le parole via X della senatrice Beatrice Lorenzin (Pd) -. I nostri pensieri vanno a loro e ai loro cari. Nell’attesa di capire le dinamiche dell’incidente, rimane alta l’attenzione alla sicurezza”.

