Valencia: incendio divora palazzo di 14 piani/ Video: “Almeno 5 feriti, diverse persone ancora intrappolate”

A Valencia, in Spagna, nella giornata di oggi un enorme incendio è divampato all’interno di un palazzo di 14 piani, diffondendosi rapidamente a tutti i piani. Secondo quanto si apprende, le fiamme starebbero ancora divampando, mentre i soccorsi non si fermano cercando di portare in salvo tutte le persone che sono rimaste intrappolate nella trappola di fuoco e fumo. Per agevolare i soccorsi, nelle vicinanze del palazzo di 14 piani nel quale è divampato l’incendio di Valencia, è stato allestito un ospedale da campo provvisorio all’interno di un tendone. Ignote, per ora, le cause dell’incendio, così come non è chiaro neppure quante persone siano rimaste complessivamente coinvolte.

Mark Rutte nuovo segretario della NATO?/ Politico: "Sostegno da Biden, ma mancano Turchia e Ungheria"

Valencia: cosa sappiamo dell’incidente nel palazzo di 14 piani

Insomma, l’incendio nel palazzo di 14 piani di Valencia si sarebbe generato per ragioni ancora da chiarire. Dai numerosi video diffusi sui social si vede che le fiamme si sarebbero originate da un appartamento al quinto piano, diffondendosi poi rapidamente agli altri piani a causa del forte vento che si registra nella località. Inoltre, essendo che le fiamme hanno completamente avvolto l’edificio, si teme che possano diffondersi anche alle numerose strutture nelle immediate vicinanze.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, ULTIME NOTIZIE/ WSJ: "Terroristi pronti a scambiare ostaggi con 3mila palestinesi"

Precauzionalmente, l’intero palazzo di 14 piani divorato dall’incendio a Valencia è stato evacuato, per quanto possibile, così come sono stati evacuati anche gli edifici nelle vicinanze a maggiore rischio. Stando alle prima indagini, risulta che sono stati intossicati dal fumo almeno 4 civili, tra i quali un minore. Similmente, anche tre vigili del fuoco accorsi sul luogo per domare le fiamme sono rimasti collateralmente feriti (due intossicati e uno con una frattura). Non risultano esserci vittime accertate nell’incendio del palazzo di 14 piani a Valencia, mentre le autorità, riferiscono i media locali, ritengono che ci siano ancora un numero imprecisato di civili all’interno dell’edificio.

Von der Leyen accusata di favoritismo/ "Ha nominato Pieper per sostenere la sua nomina alle elezioni 2024"

I video dell’enorme incendio a Valencia

Así ha empezado. Valencia. pic.twitter.com/jVspE4CM8I — inmaculada segarra masia (@MasiaSegarra) February 22, 2024

Sono terribili le immagini che arrivano da #Valencia, dove il fuoco sta divorando un condominio di 14 piani. I servizi d’emergenza hanno allestito un ospedale da campo per i primi soccorsi. pic.twitter.com/J31qneSsm5 — Jeanne Perego 🥨 (@jeperego) February 22, 2024

🇪🇦 Gigantesco incendio colpisce un edificio residenziale nel quartiere Campanar a #Valencia. I vigili del fuoco stanno cercando di salvare i residenti che scappano dai balconi 👇pic.twitter.com/DQ70r93Bxz — Il Politico Web (@ilpolitico_web) February 22, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA