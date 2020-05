Incendio ed esplosione in fabbrica Adler a Ottaviano/ Video, nube tossica: “Un morto”

Pubblicità

Un incendio preceduto da una forte esplosione è scoppiato quest’oggi nel Napoletano e più precisamente nei pressi del comune di Ottaviano, in una zona compresa tra i territori di Somma Vesuviana e Nola. Stando a quanto si apprende dalle prime cronache locali e dalle testimonianze di alcune dei residenti che hanno udito distintamente lo scoppio che ha poi fatto avvampare le fiamme è avvenuto in uno dei capannoni della Adler Plastic di Via Mozzoni. Subito allertati i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine da coloro che in quel momento si trovavano in fabbrica e tra le cinque persone rimaste ferite dall’esplosione, anche se altre fonti parlano di tre operai, una verserebbe in condizioni gravi mentre purtroppo un’altra è deceduta. “Uno scenario apocalittico” avrebbe detto uno degli operai impiegati nello stabilimento di proprietà dell’imprenditore Paolo Scudieri anche se al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente.

Pubblicità

INCENDIO ED ESPLOSIONE NELLO STABILIMENTO ADLER: ALMENO UN MORTO

L’incendio scoppiato in zona Vesuviana quest’oggi è stato peraltro notato anche da tutti i residenti di Napoli e dintorni dato che dallo stabilimento che ha sede a Ottaviano nel giro di pochi minuti si è levata una imponente colonna di fumo nero che ancora ora è visibile a notevole distanza (anche a causa delle materie plastiche e spugne che hanno cominciato a bruciare all’improvviso). Ad ogni modo anche se alcuni testimoni parlano di uno scoppio che sarebbe avvenuto attorno alle ore 16 di questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco arrivati sul posto stanno verificando la presenza di altri feriti e quali possano essere state le cause dell’incendio, cercando inoltre di evitare che le fiamme potessero estendersi al territorio circostante e al centro abitato. È probabile dunque che già nelle prossime ore possano esserci degli aggiornamenti anche a proposito del numero reale di operai feriti e delle loro condizioni e capire se vi siano altre vittime oltre a quella accertata fino a ora.





© RIPRODUZIONE RISERVATA