Incendio in officina meccanica a Lissone/ Video, enorme colonna di fumo in Brianza

Un incendio è scoppiato in una officina meccanica e di ricambio gomme di via Canova al civico 8 a Lissone, un comune in provincia di Monza e della Brianzanel primo pomeriggio di mercoledì 10 gennaio. Le cause del rogo, in base a quanto riportato da MonzaToday, sono ancora sconosciute. Sul posto sono al lavoro con le autopompe le squadre dei vigili del fuoco di tutti i comuni circostanti. Ci vorrà ancora molto, tuttavia, per sottomettere le fiamme. La colonna di fumo che si è innalzata sopra l’area, come mostrato in alcuni video pubblicati sui social network, è immensa, tanto da essere visibile anche in alcune zone della provincia di Como.

Due persone sembrerebbero essere state coinvolte nell’incendio. Si tratta di un uomo di 46 anni e di uno di 47 anni, che probabilmente stavano lavorando all’interno dell’officina. Il personale sanitario del 118 ha provveduto immediatamente a prestare le prime cure, portandoli successivamente al pronto soccorso in codice giallo. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Soltanto tanta paura e forse una lieve intossicazione.

Incendio in officina meccanica a Lissone: il video, caos nella zona

L’incendio nell’officina meccanica e di ricambio gomme ha provocato non poco caos nel comune di Lissone. I residenti si sono allontanati dalla zona circostante via Canova in virtù delle fiamme alta e della vistosa nube di fume, che ha provocato anche un fortissimo odore acre. È da capire se entro stasera potranno rientrare nelle rispettive abitazioni. Intanto, i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per riportare la situazione alla normalità. Spetterà successivamente alle forze dell’ordine il compito di comprendere quale sia stata l’origine del rogo.

