Incendio in Sardegna, brucia la provincia di Nuoro/ Video, 600 persone evacuate, canadair in azione

Un incendio di gigantesche proporzioni sta interessando in queste ore la Sardegna e precisamente la zona di Nuoro, nel nord est dell’isola. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, circa 600 persone sono state evacuate a Posada, fra Monte Longu e San Giovanni, mentre la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” risulta essere chiusa dal km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia. In azione tre aerei canadair, specializzati negli incendi, nonché gli elicotteri, mentre a terra sono in campo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi, oltre ad alcune squadre di rinforzo della Protezione civile regionale.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio in Sardegna risultano essere tutt’altro che facili in quanto sulla zona soffia un forte vento di maestrale che sta ulteriormente alimentando l’incendio. Sempre come spiega TgCom24.it, a causa delle fiamme sono stati devastati numerosi agrumeti, in particolare nella zona di Feraxi; in fiamme anche una fattoria modello, meta di gite scolastiche. Sono state minacciate anche delle strutture ricettive, di conseguenza si è deciso di evacuare gli ospiti in via preventiva.

INCENDIO IN SARDEGNA, IL COMMENTO DEL SINDACO DI MURAVERA E DEL GOVERNATORE SALINAS

Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, ha spiegato: “Non ci sono certezze assolute, ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione. Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto contro ignoti alla Procura. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente”.

Il governatore della regione Sardegna, Christian Solinas, commentando gli incendi, ha invece fermamente condannato “Gli autori di questo nuovo scempio criminale consumato a danno del patrimonio ambientale sardo”, manifestando “la propria vicinanza alle popolazioni colpite, agli amministratori, a tutti gli uomini e le donne che in queste ore drammatiche si stanno prodigando per fronteggiare l’emergenza. Il Presidente – conclude la nota – comunica di avere dato mandato al Corpo Forestale Regionale di intensificare le indagini su tutto il territorio per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili”.

