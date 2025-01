Continua a devastare territori e purtroppo a mietere vittime l’incendio di Los Angeles. Così come purtroppo era prevedibile il numero di morti è raddoppiato, passando dalle cinque vittime di ieri ai dieci decessi di oggi, l’ultimo bollettino riportato dalla CNN.

Secondo le autorità, però, questa scia di sangue potrebbe non essere ancora conclusa visto che le fiamme stanno bruciando delle aree vastissime, di conseguenza fino a che i roghi non saranno domati, sarà difficile dire con certezza quanti saranno vittime, feriti e dispersi. Al momento centinaia di migliaia di persone sono state evacuate e hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, fuggendo da Los Angeles dopo che le fiamme hanno minacciato le loro abitazioni, per poi effettivamente distruggerle.

INCENDIO LOS ANGELES, 5 I ROGHI ATTIVI

Sono migliaia gli edifici andati completamente in fumo, complice cinque diversi roghi, a cominciare dal più devastante, quello di Palisades, dove fino ad oggi sono stati bruciati 19.978 acri, e contenuto per il 6 per cento. Preoccupa Eaton, dove gli acri devastati dalle fiamme sono fino ad ora 13.690 e in questo caso il contenimento è pari a zero.

Più ridotta la portata degli altri cinque centri focali, quello di Hurst, con 771 acri bruciati e un contenimento pari al 37%, nonché quello di Lidia, 348 acri e contenimento pari al 60%, e quello di Kenneth, almeno 960 acri, con 0% di contenimento. Se le condizioni meteo lo permetteranno, i vigili del fuoco riusciranno a contenere meglio le fiamme, ma il capitano Adam VanGerpen, portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, ha fatto sapere che 2.300 vigili si stanno occupando solamente del rogo di Palisades, giusto per far meglio comprendere quanto sia vasta l’area che sta bruciando.

INCENDIO LOS ANGELES, LE PAROLE DI TRACI PARK

La CNN ha fatto sapere che le raffiche di vento sono aumentate nelle scorse ore, e a complicare ulteriormente la situazione è il caldo e soprattutto l’area fortemente inquinata a causa di tutto il materiale che sta bruciando e che ovviamente non dovrebbe andare a fuoco. Si parla di interi quartieri devastati, con circa 10.000 strutture che sono andate distrutte nel solo quartiere costiero di Palisades, il più distruttivo che abbia mai colpito la contea di Los Angeles.

Traci Park, consigliera del distretto numero 11 della capitale californiana, ha parlato di eventi “terrificanti e traumatici”, ricordando che “Questa è una comunità che non è estranea agli incendi”, facendo chiaramente capire come la popolazione colpita dai roghi sia quindi “pratica” di queste situazioni. “Sappiamo che ci sono particolari colli di bottiglia – ha aggiunto – quando si tratta di evacuare e quindi vedere gli stessi problemi ripetersi in quello che è diventato il disastro più devastante nella storia di Los Angeles è incredibilmente frustrante. È indicativo di un cronico sottoinvestimento nelle infrastrutture critiche e nella sicurezza pubblica”.