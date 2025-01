L’incendio che sta devastando Los Angeles da 48 ore non accenna a diminuire, anche se c’è comunque una buona notizia: il forte vento della giornata di ieri si è in parte attenuato, di conseguenza i mezzi aerei dei vigili del fuoco sono tornati in azione per cercare di contenere le fiamme. Al momento però, i roghi appaiono tutt’altri che sotto controllo, così come precisato dalla Cnn che ha elencato i cinque incendi di Los Angeles che sono scoppiati quasi in simultanea. Il principale è quello di Palisades, 15.832 acri e 0 per cento contenuto.

SUMMIT USA-UE SULLA SIRIA/ "C'è una catastrofe umanitaria da evitare, ecco il ruolo dell'Italia"

Sono 10.600 gli acri di Eaton, anche in questo caso 0% contenuto, quindi gli 855 di Hurst (10% contenuto), poi i 348 di Lidia (40% contenuto), e infine l’ultimo incendio al Sunset Fire sulle Hollywood Hills (le colline di Hollywood) scoppiato in queste ore di 60 acri, contenuto allo zero per cento.

INCENDIO LOS ANGELES “5 MORTI MA BILANCIO PEGGIORERA’”

Come purtroppo prevedibile ci sono delle vittime, precisamente cinque morti, così come annunciato dal governatore della California, Gavin Newsom, convinto che il bilancio peggiorerà nelle prossime ore proprio per via del fatto che i vasti incendi restano al momento incontrollati. Gli ordini di evacuazione si sprecano, ma spesso e volentieri le persone tardano a lasciare le proprie abitazioni o addirittura a non abbandonarle, correndo un serio pericolo.

DIARIO USA/ "Dove scapperà chi non vuole Trump, se il Canada diventa il nostro 51esimo Stato?"

Per le autorità si tratta “dell’incendio più distruttivo nella storia di Los Angeles”, come riferisce sempre la Cnn, e solo nella zona costiera fra Malibu e Santa Monica sono state distrutte dalle fiamme almeno 1.000 strutture, un evento mai accaduto prima. L’altro “ground zero” è quello di Eaton, dove si sono verificate delle scene surreali, così come riferito dal giornalista Anderson Cooper, con ben 13.000 edifici minacciati dalle fiamme.

INCENDIO LOS ANGELES, CHIUSE LE SCUOLE “PACIFICA CITTA’ FANTASMA”

A causa di quanto sta avvenendo, migliaia di los angelini sono senza corrente elettrica causa blackout della rete nazionale, e per la giornata di oggi tutte le scuole del Los Angeles Unified School District, che è il secondo più grande dell’intera nazione, sono stati chiusi visto il rischio di ferimento per gli studenti, alla luce anche del fatto che due scuole di Palisades sono state rase al suolo dalle fiamme.

GROENLANDIA E PANAMA/ Quelle pretese di Trump che dovrebbero interrogare i pro-Netanyahu

C’è poi il quartiere di Pacific che è oggi una città fantasma, visto che tutte le persone hanno lasciato le proprie abitazioni, e Leigh Waldman della CNN ha aggiunto: “Tutti continuano a dire ‘apocalittico’, ma ciò non basta a descriverlo”. Significativa anche la testimonianza di una famiglia che mercoledì è fuggita dal quartiere di Pasadena, Los Angeles, e che ora è in salvo presso alcuni parenti di Las Vegas: “Abbiamo dovuto evacuare”, ha raccontato Tony Espinoza “Siamo partiti in fretta. Avevamo solo poche ore per fare i bagagli. I miei vicini erano ancora nelle loro case. Non riuscivamo più a respirare – ha aggiunto – avevamo attivato tutti i filtri in casa, i filtri HEPA, ma niente sembrava funzionare”.