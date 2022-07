Incendio Massarosa, video: 80 ettari in fumo/ Versilia: 50 evacuati, animali in fuga

Un incendio a Massarosa ha mandato in fumo almeno 80 ettari. Il rogo è divampato nella notte tra ieri e oggi nei boschi sulle colline del paesino in provincia di Lucca. Almeno tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme, circa 50 persone sono state evacuate, anche se alcune sono già rientrate. Invece la bretella autostradale che collega l’autostrada A11 con quella E80 tra Lucca e Viareggio è stata chiusa per precauzione, dopo che il fumo aveva invaso la carreggiata, e riaperta varie volte. L’incendio di Massarosa è molto attivo a causa del forte vento: le raffiche cambiano direzione e hanno più volte spostato il fronte delle fiamme, complicando i lavori di spegnimento. I vigili del fuoco hanno confermato «l’avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale».

Quarantena ridotta: verso nuove regole Covid/ Regioni: “mascherine per asintomatici”

Al lavoro ci sono una sessantina di unità dei vigili del fuoco, mentre altre stanno arrivando da fuori regione, 4 Canadair e altrettanti elicotteri. L’incendio è partito dalla località Bozzano e poi si sono estese nella notte nei boschi della zona. Anche gli animali in fuga, infatti una capretta e un cavallo sarebbero scappati da un’azienda agricola e poi sarebbero stati poi recuperati. Sono in buone condizioni di salute. Ma la situazione degli animali nelle aziende agricole e nelle case private nella zona di Massarosa è a dir poco precaria. Infatti, i volontari sono al lavoro per il recupero di quelli scappati.

Amazon, guerra alle recensioni fake/ Azione legale contro 10mila gruppi Facebook

INCENDIO MASSAROSA: VENTO COMPLICA SPEGNIMENTO

«Nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio, la zona impervia e le scarse vie di accesso hanno impedito il contenimento del fuoco», spiega Regione Toscana. Il vento di nord-ovest che ha soffiato tutta la notte non ha facilitato le operazioni di spegnimento. Comunque, è stato attivato il coordinamento assistito da parte del sistema regionale con il coinvolgimento del personale specializzato. Quindi, l’incendio di Massarosa è stato diviso in settori, «in modo da stabilire le priorità di intervento e la migliore strategia per chiudere evento».

Tornado in Italia, quali sono le regioni più a rischio?/ Studio: Lazio, Puglia e...

Il governatore Eugenio Giani ha parlato di «un incendio terribile». Sul posto è arrivata anche la sindaca di Massarosa, Simona Barsotti. Invece Riccardo Brocchini, presidente del Consiglio comunale, ha scritto sui social: «Un incendio cosi spaventoso non si era mai visto a Massarosa. Paura, sgomento, case evacuate: impressionante». Come evidenziato da Repubblica, sul posto opera anche una squadra Gauf che con azioni mirate e pianificate applicherà tecniche di controfuoco per ridurre il fronte di fiamma.

VIDEO INCENDIO MASSAROSA (LUCCA)













© RIPRODUZIONE RISERVATA