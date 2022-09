Incendio Orbetello, brucia macchia mediterranea/ Torre Vecchia: elicotteri e canadair

Un violento incendio è divampato sulle colline di Orbetello, in provincia di Grosseto, alle 12.30 di oggi, venerdì 2 settembre 2022, con la macchia mediterranea finita letteralmente in pasto alle fiamme. Una notizia che ben si lega, purtroppo, al periodo di prolungata siccità attraversato dal nostro Paese e che è stata lanciata dall’agenzia stampa “Toscana Notizie”, che ha evidenziato come, immediatamente attivate, siano intervenute sul posto squadre del volontariato antincendi, operai forestali e un direttore delle operazioni, che ha richiesto il supporto di elicotteri per domare il rogo, già molto esteso.

Stando alle ultime informazioni disponibili in merito all’incendio di Orbetello, “stanno lavorando in zona 4 elicotteri regionali e sono in arrivo due Canadair. Una macchina movimento terra sta cercando di aprire la viabilità, necessaria per raggiungere il fronte di fuoco con i mezzi antincendi. Previsto, a breve, l’invio di ulteriori squadre in rinforzo a quelle attualmente al lavoro”.

INCENDIO A ORBETELLO: FINO AL 15 SETTEMBRE C’È IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTI

Così, mentre dall’alto si prova a gettare acqua in grado di spegnere il fuoco gradualmente, l’agenzia stampa non ha potuto fare altro che ricordare come sia ancora in vigore, fino al 15 settembre, il divieto assoluto di abbruciamenti sul territorio. Chiaramente, per quanto riguarda l’incendio di Orbetello, non si sa ancora se si tratti di un abbruciamento volontario sfuggito di mano o se abbia invece un’altra origine, ma è comunque d’uopo ricordare la normativa vigente.

Come si legge nella nota stampa diffusa, “è perciò indispensabile porre la massima attenzione, qualsiasi sia il tipo di attività che svolgiamo all’aperto. Si invita a segnalare prontamente all’800425425 della Sala operativa regionale, ogni fumo o fuoco avvistato in modo da consentire interventi in tempi rapidi”. Solo così si possono scongiurare eventi calamitosi come quello odierno, che mette a rischio non solo l’integrità della macchia mediterranea, ma può arrecare danni anche a persone o cose.

