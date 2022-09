Incendio ospedale Pietra Ligure, 85 pazienti evacuati/ Santa Corona brucia “Boato e…”

Incendio all’ospedale di Pietra Ligure “Santa Corona”, nel Savonese. Le fiamme, sprigionatesi per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, si sono sviluppate nel padiglione chirurgico della struttura nosocomiale, i cui pazienti sono stati spostati in altra sede. Stando a quanto riferito dall’agenzia giornalistica “Agi”, sono stati evacuati 85 degenti, tre di loro hanno una intossicazione da fumo e uno di questi è in terapia intensiva a Savona. Come se non bastasse, otto dipendenti hanno sintomi lievi e una parte dell’edificio è attualmente inagibile.

Intanto, la Regione consiglia per le urgenze di rivolgersi al pronto soccorso di Savona e il governatore Toti scrive: “Sarò all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un sopralluogo e per ringraziare i vigili del fuoco e tutto il personale sanitario che in queste ore si sono spesi senza sosta per mettere al sicuro i pazienti dopo che un incendio si è sviluppato all’interno del padiglione chirurgico. Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie. Pare che l’incendio sia di origine dolosa. Stiamo lavorando per cercare di limitare il più possibile i disagi e riprogrammare a stretto giro le visite e gli interventi che erano previsti a partire da oggi e nelle prossime settimane”.

INCENDIO OSPEDALE SANTA CORONA DI PIETRA LIGURE, UNA TESTIMONE: “FUMO NERO, SENZA FIATO…”

Sonia, testimone dell’incendio scoppiato presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha affidato ai social media il racconto di quanto vissuto in prima persona, poiché ricoverata in Ortopedia: “Ore 23.45. Pensi che stanotte dormi e l’indomani ti svegli in maniera tranquilla, sapendo di essere comunque in ospedale e che hai un percorso da fare. Ma no, boom! A un certo punto un boato. Un fumo nero e il respiro non passava più. Ho capito la gravità della situazione. Faccia contro il cuscino bagnato, non so nemmeno io come ho fatto, dato che non posso girarmi con una caviglia rotta”.

Secondo il suo racconto, sarebbe stato un uomo, ricoverato nello stesso reparto, ad avviare l’incendio in ospedale, avvicinando l’accendino all’ossigeno e provocando il caos: “Tutto il reparto salta per aria, compresi noi pazienti. Risultato: siamo mal ridotti tutti in pronto soccorso per i gas tossici respirati. Ma, ringraziando Dio, io sono qui a scriverlo, mi sono salvata”.











