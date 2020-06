Incendio “Pilkington” nel Torinese/ Video Nube tossica? Arpa “Livelli nella norma”

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza sul piano della salute, per quanto concerne il devastante incendio divampato in un magazzino esterno della “Pilkington”, ditta avente sede a Settimo Torinese. Le fiamme sono state domate intorno all’ora di pranzo e i dipendenti sono ritornati a lavorare già nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. L’azienda produce vetri per l’edilizia e il settore dell’automotive e, a suscitare particolare impressione, è stata l’altissima colonna di fumo nero levatasi in cielo e ben visibile anche a chilometri di distanza dal luogo nel quale ha avuto origine il rogo. Scongiurato, tuttavia, il rischio nube tossica: già nel corso della mattinata i rilievi effettuati sul posto dall’Arpa hanno evidenziato l’assenza di sostanze tossiche nell’aria, rimarcando come i livelli siano nella norma. Intanto, sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per verificare e chiarire le origini del rogo odierno. Come riporta l’edizione torinese de “La Repubblica”, “la Croce Rossa ha fornito supporto logistico ai soccorritori e sul posto è arrivata in mattinata anche il sindaco Elena Piastra, che è rimasta fino quando non ha avuto rassicurazioni sulla qualità dell’aria”. Da rimarcare il grande sforzo compiuto dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio presso lo stabilimento “Pilkington”: sono stati impiegati più di quaranta uomini.





