Incendio Taranto in zona Gandoli: paura per i bagnanti in spiaggia/ 5 ville e un lido evacuati

Paura nel pomeriggio del 18 luglio per un violento incendio divampato nella zona di Gandoli, a Taranto, a ridosso della spiaggia. Dal bagnasciuga di marina di Leporano, si vedevano chiaramente le fiamme e un’alta colonna di fumo marina. L’incendio è scoppiato intorno alle 17,30 e ha interessato la macchia mediterranea e le sterpaglia, come sottolinea Repubblica. Il rogo sarebbe esploso in una zona abitata, caratterizzata dalla presenza di ville e case per le vacanze, proprio a ridosso del mare.

Il fuoco sarebbe stato alimentato dal vento. L’incendio è esploso in una delle giornate più calde per la Puglia, tanto che per gli esperti si trattava di una temperatura da “bollino rosso”. In spiaggia, infatti, c’erano numerosi bagnanti che hanno guardato inermi e spaventati le fiamme. I cittadini e i turisti presenti nello stabilimento balneare e nella spiaggia libera sono stati fatti evacuare. La spiaggia è stata messa in sicurezza.

Evacuate cinque ville

L’incendio scoppiato nella zona di Gandoli, nel Tarantino, ha spaventato non solo i turisti e i bagnanti ma anche i residenti: le fiamme, infatti, hanno interessato le case, tanto che sono state evacuate alcune ville della zona, ben cinque, per mettere al riparo chi le abita. Sono intervenute poi squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme e spegnere l’incendio. Con mezzi antincendio e una grande autobotte, hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. È intervenuto anche il 118 con un’ambulanza per eventuali soccorsi e le forze dell’ordine: tra questi la Polizia locale di Leporano.

Come sottolinea Repubblica, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Taranto hanno dovuto fare i conti con fiamme alimentate dal vento e dalla presenza di sterpaglie. Gandoli è una delle località più apprezzate della marina di Leporano e di recente è stata nominata “Bandiera blu”. Tanti i bagnanti che ogni giorno scelgono di rinfrescarsi in quelle acque.