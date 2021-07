Incendio tra Santu Lussurgiu e Bonarcado/ Elicotteri e canadair nell’Oristanese

Un devastante incendio tra Bonarcado e Santu Lussurgiu è divampato nella giornata di oggi, sabato 24 luglio 2021, travolgendo le campagne del Montiferru, nell’Oristanese. Come riportano le principali agenzie di stampa nazionale, il rogo ha preso il via nella mattinata a causa delle temperature estive decisamente elevate, con picchi superiori ai 40 gradi. Inoltre, le raffiche di vento stanno contribuendo ad alimentare le fiamme, che si propagano senza soluzione di continuità, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, dei volontari e del corpo forestale.

Al fine di porre un argine al fuoco, che si è pericolosamente appropinquato alla strada provinciale, le forze dell’ordine hanno precauzionalmente inteso deviare il traffico, mentre gli elicotteri regionali e due Canadair stanno gettando acqua dall’alto nel tentativo di sedare l’incendio. L’intervento coinvolge anche le aree agresti campagne di Usellus, sempre nell’Oristanese, e sono in arrivo anche altri due Canadair. Al momento non si registrano danni o feriti, ma la soglia d’attenzione rimane molto alta, in quanto l’intera giornata è da bollino rosso, come indica il bollettino della Protezione Civile sarda.

INCENDIO FRA SANTU LUSSURGIU E BONARCADO: SARDEGNA IN FIAMME

Secondo gli ultimi aggiornamenti, riportati dal portale telematico “Link Oristano”, alcuni timori riguardano le aziende agricole presenti nell’area interessata dall’incendio tra Santu Lussurgiu e Bonarcado. Fino a questo momento non sono state raggiunte dalle fiamme, ma non si esclude un’evoluzione negativa del fenomeno in tal senso. Oltre agli aiuti forniti da elicotteri e Canadair, molto sta facendo anche il plotone di mezzi e uomini impiegato via terra.

Inoltre, è stata richiesta la disponibilità di cisterne per il trasporto dell’acqua, mentre in queste ore una densa e impressionante nube di fumo si staglia nei cieli che sovrastano Santu Lussurgiu. Le parole del sindaco Diego Loi, raccolte proprio dalla testata sopra menzionata, rappresentano al meglio la situazione, perlomeno a livello vernale: “Un disastro e temiamo che non sia ancora finita, temiamo che si arrivi al peggio. Serve il dispiegamento massimo di tutti i mezzi, al fine di evitare che si verifichino danni irreparabili”.

