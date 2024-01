Incendio Trieste, un uomo morto carbonizzato/ 37enne deceduto: problema all’impianto di riscaldamento

Dramma a Trieste dove un incendio ha causato la morte di una persona. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, le fiamme sono divampate in un edificio di via del Ponzanino, nel capoluogo friulano. All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto purtroppo una persona carbonizzata: si tratterebbe di un uomo anche se al momento, visto lo stato del suo cadavere, quasi irriconoscibile, non è stato ancora identificato. Secondo Il Gazzettino comunque l’uomo avrebbe 37 anni e l’incendio sarebbe stato causato da un problema all’impianto di riscaldamento.

La vittima è stata rinvenuta nel letto di un appartamento al quarto piano dello stabile sito al numero civico 5, di conseguenza è probabile che lo stesso sia morto a seguito dell’inalazione dei fumi tossici che solitamente vengono sprigionati durante un incendio, e non a causa delle fiamme, anche se trattasi solo di una ipotesi che dovrà essere confermata dagli investigatori. Si sa invece con certezza che l’edificio è stato completamente evacuato e alcune persone che vivono nello stesso hanno subito una lieve intossicazione, ma nessuno è comunque rimasto ferito in maniera grave. L’allarme, secondo quanto spiega l’edizione online del quotidiano Il Piccolo, sarebbe scattato nella mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio.

INCENDIO TRIESTE, UN UOMO MORTO CARBONIZZATO: UN CASO SIMILE ANNI FA

E sul posto si sono recati numerosi uomini del corpo dei vigili del fuoco del comando provinciale, assieme al personale sanitario del 118 nonché dei carabinieri. L’appartamento dell’incendio dove è stato ritrovato il corpo senza vita, sorge nel rione di San Giacomo di Trieste e le fiamme sono divampate dai piani alti dello stesso palazzo, durante la notte passata.

Un curioso scherzo del destino ha voluto che qualche anno fa, sempre in via Ponzanino a Trieste, si era verificato un altro terribile incendio che aveva causato la morte di un giovane triestino. In quel caso, però, si era trattato di un omicidio visto che qualcuno aveva appiccato il fuoco volontariamente, provocando poi il decesso del giovane. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

