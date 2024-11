Ancora poco tempo per poter ricevere gli unici incentivi auto 2024 rimasti. Il fondo per comprare un veicolo non inquinante inizia a scarseggiare, sono rimasti 78.905.408,00€ (dato aggiornato al 21 novembre 2024) da usufruire soltanto per i mezzi appartenenti alla categoria M1 e con emissioni massime tra 21 e 60 g/km.

Nel giro di poco tempo sono già esauriti i fondi sia per l’Ecobonus di automobili usate che quelli per i mezzi della categoria M1 con emissioni CO2 tra 0 e 20 e gli altri veicoli M1 con CO2 tra 61 e 135.

Incentivi auto 2024: le uniche possibilità restanti

Le uniche possibilità rimaste per godere degli incentivi auto 2024 fanno riferimento ai modelli plug–in, nonché gli stessi acquistabili per i mezzi che hanno una emissione di CO2 che varia tra 21 e 60 g/km. Le risorse si differiscono in base alla “rottamazione” o non rottamazione.

I veicoli con rottamazione – in base alla classe a cui appartengono – possono ottenere risorse tra 5.550€ e massimo 8.000€, mentre l’acquisto senza rottamazione prevede un massimo di 4.000€.

Dal MIMIT arriva la possibilità e il via libera di poter accedere all’Ecobonus a patto che si decida di installare sulla propria automobile un impianto GPL o metano. L’incentivo viene garantito anche a fronte di chi compra un mezzo commerciale della categoria N1 ed N2 e i veicoli da adibire a Ncc o Taxi.

Ecobonus in tempo reale

Per chi fosse in deciso se aderire o meno all’Ecobonus, nel frattempo è possibile dare un’occhiata ai fondi rimanenti grazie alla panoramica pubblicata sul portale ufficiale del Governo. Di seguito un’immagine (aggiornata al 21 novembre 2024) che mostra parte delle risorse restanti:

Retrofit dell’Ecobonus

L’Ecobonus include anche l’incentivo Retrofit, che consiste nell’ottenimento di un contributo che varia da 400 a 800 euro in base alla tipologia di impianto installato sulla propria autovettura.

Alle auto con impianti GPL verrà destinato l’importo minimo (ovvero 400 euro), mentre sui mezzi su cui verrà installato l’impianto a metano spetta il contributo più alto (800 euro).