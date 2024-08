Gli incentivi turismo 2024 sono stati prorogati fino al 12 settembre. Si tratta nello specifico del prestito agevolato e dell’accesso al contributo a fondo perduto così come è stato previsto dal PNRR al Turismo FRI-TUR.

La proroga rispetto all’ultima scadenza è stata decisa ufficialmente dal Ministero del Turismo con la pubblicazione dell’avviso del 30/7/2024 (e come da protocollo numero 41543/24) sulle agevolazioni di cui all’articolo 3 D.L. numero 152/2021 (Misura PNRR M1C3-4.2.5 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”).

Bonus genitori disoccupati 2024/ Fino a 1.600€ al mese: come ottenerli (ultime notizie, 6 agosto)

Incentivi turismo 2024: dai beneficiari alle spese ammesse

L’obiettivo degli incentivi per il turismo nel 2024 è quello di potenziare le strutture ricettive e migliorare i loro servizi dedicati agli ospiti. Un modo per poter aumentare il valore territoriale e anche quello delle singole strutture.

Il contributo diretto può arrivare massimo al 35% dei costi ammessi nel Fondo FRITUR e le imprese che possono farne richiesta sono:

Bonus agricoltura 2024/ Oltre 1.000€ con solo barbabietola da zucchero (ultime notizie, 6 agosto)

Alberghi;

Agriturismi;

Strutture ricettive all’aria aperta;

Aziende del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;

Stabilimenti balneari;

Complessi termali;

Porti turistici;

Parchi tematici (inclusi sia i parchi faunistici che quelli acquatici).

Gli incentivi previsti

Per usufruire dell’incentivo che prevede il finanziamento agevolato la durata dev’essere da 4 a 15 anni, con 3 anni preammortamento e il tasso fisso allo 0,50%. Allo stesso modo l’impresa ricettiva deve chiedere un prestito bancario al tasso di mercato sia per la stessa durata che per lo stesso importo.

Recuperare soldi Carta Dedicata a Te/ La procedura per non perdere i soldi (ultime notizie, 6 agosto 2024)

L’ente bancario a sua volta deve aver aderito alla Convenzione del 29 agosto 2022. Ribadiamo che il contributo è a fondo perduto e può essere goduto fino al 35% dei costi ammessi nell’agevolazione.

Gli investimenti accettati nell’incentivo

Gli incentivi del turismo 2024 prevedono l’ammissione degli investimenti ecologici, compatibili quindi con la transizione energetica e climatica, oltre che l’attinenza con l’impresa oggetto della domanda.

Gli investimenti possono essere compiuti per cifre che vanno dai 500 mila euro fino a 10 milioni di euro, e nell’ammissione rientrano:

Riqualificazione antisismica; Aumento dell’efficienza energetica; Abolire le barriere architettoniche; Interventi edilizi mirati alla manutenzione straordinaria (come ad esempio il risanamento conservativo, il restauro, il montaggio di manufatti leggeri); Interventi per la digitalizzazione; Rinnovo o acquisto di nuovi arredi; Costruzione di piscine termali o acquisto di apparecchiature e attrezzature da usare nelle strutture termali.

Come fare domanda

La domanda per gli incentivi turismo 2024 va mandata entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 12 settembre 2024. Il portale in cui trasmettere l’istanza è quello di Invitalia in cui allegare sia il modulo scaricabile dal sito stesso, che l’apposita firma del legale rappresentante.

All’interno della piattaforma vengono elencati tutti i documenti tecnici necessari da dover allegare alla pratica. L’approvazione della domanda seguirà l’ordine cronologico di invio a patto che vi siano ancora i fondi.