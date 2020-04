Inchiesta Pio Albergo Trivulzio indagini su Lombardia/ Morti sospette, perquisite Rsa

Pubblicità

L’inchiesta sulle morti sospette nelle Rsa della Lombardia avanza e oggi è arrivata ad un punto di svolta: il Pio Albergo Trivulzio di Milano e altre Residenze per Anziani della provincia (Sacra Famiglia di Cesano Boscone e una residenza a Settimo Milanese, ndr) sono state perquisite nelle sedi legali con il reperimento di documenti e direttive ricevute dalla Regione. Non solo, dopo che le “pressioni” degli articoli sui giornali delle scorse settimane hanno portato la Procura di Milano ad aprire un fascicolo sulle morti sospette – ad oggi sarebbero 143 i morti in totale al PAT dall’inizio della pandemia secondo i dati raccolti dall’Ansa – quest’oggi si è spinto sulle perquisizioni della Gdf milanese con una primissima novità: indagati diversi vertici delle case di riposo lombarde, a cominciare da quelli nei quartieri di Milano Affori, Lambrate e Corvetto. I pm del pool ‘salute, ambiente, sicurezza, lavoro’ – guidati dall’aggiunto di Milano Tiziana Siciliano – stanno procedendo alle iscrizioni nel registro degli indagati dei vertici delle Rsa dove si sono verificati contagi e morti; contemporaneamente un’inchiesta parallela è in corso anche a Sondrio con l’accusa che resta la stessa, epidemia colposa a carico di ignoti in relazione alle morti di anziani nelle Rsa.

INCHIESTA PIO ALBERGO TRIVULZIO

Secondo quanto raccolto dall’Agenzia Ansa da fonti della Procura di Milano, i blitz servono a ricostruire la catena di azione iniziata all’inizio della pandemia da coronavirus per verificare se vi siano state delle negligenze o degli errori tali da aver portato un alto numero di morti in Rsa dove va detto però, il rischio contagi e danni gravi resta comunque altissimo data la platea inevitabile che alberga in quelle aree (anziani spesso con patologie plurime e pregresse al Covid-19). Si indaga anche sulla Regione Lombardia e l’area sanitaria che gestisce e coordina l’intera filiera di Rsa: per questo la polizia giudiziaria oggi ha cercato di acquisire cartelle cliniche degli ospiti morti nelle case di riposo, ma anche diversi altri documenti: dai protocolli e direttive interne dei vertici agli scambi di informazioni tra le strutture e l’amministrazione regionale, che per legge ricordiamo ha compiti di sorveglianza sulle Rsa.

Si indaga inoltre su eventuali carenze nelle dimissioni degli anziani dagli ospedali e l’inserimento degli stessi come pazienti nella Rsa, non solo al Pio Albergo Trivulzio. Mentre la grande parte del personale si dice indignato per come è stato trattato in questi giorni da media e pm, l’inchiesta prosegue e si profila tutt’altro che breve nel ricostruire l’intera catena di eventi di questi due mesi di lotta al coronavirus. Simili inchieste in questi giorni vengono mosse anche da altre procure: giusto per citarne alcune, Bari, Monza, Como, Cuneo, Pesaro e Bergamo.



