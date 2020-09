Incidente a Casarza Ligure: morto ciclista 64enne/ Investimento mortale a Bordighera

La mattinata di oggi, venerdì 4 settembre 2020, è ancora una volta, purtroppo, caratterizzata dagli asfalti italiani macchiati di sangue, con particolare riferimento alla Liguria; a Casarza Ligure, infatti, un incidente ha strappato alla vita un ciclista di 64 anni, Ermanno Azaro, investito da un’automobile in via IV Novembre mentre si stava recando al vicino supermercato. oltre alla veemenza dell’impatto, stando a quanto riferisce “Il Secolo XIX”, c’è da tenere presente anche che il conducente del veicolo non è riuscito ad arrestare immediatamente la corsa del mezzo, trascinando così il malcapitato e sfortunato ciclista per diversi metri sulla carreggiata. Sul posto si sono precipitati i componenti dell’équipe sanitaria del 118, che ha tentato per più di trenta minuti di effettuare manovre rianimatorie sul corpo esanime dell’uomo, per il quale, tuttavia, non c’era purtroppo più niente da fare. Da registrare che in loco si sono recati anche gli agenti della polizia municipale di Casarza Ligure.

INCIDENTE A CASARZA LIGURE. IERI SERA INVESTIMENTO A BORDIGHERA

Oltre all’incidente mortale verificatosi nella mattinata odierna a Casarza Ligure, nelle scorse ore se ne è registrato un secondo sempre in Liguria, ma nel territorio della riviera di Ponente, a Bordighera. A restarne vittima è stato Salvatore Migliano, 81 anni, investito da una Fiat Seicento in via Pasteur, all’angolo con via Defisiu. Stando a quanto riferito dai colleghi di “Riviera24”, l’ottantunenne stava spingendo un carrello della spesa pieno di cocci e altri oggetti da buttare, che avrebbe smaltito nella vicina isola ecologica e l’automobilista l’ha travolto, uccidendolo sul colpo. Come riporta la testata giornalistica ligure, Migliano era una persona molto nota alla popolazione e ai turisti della località bordigotta, avendo per anni gestito una giostra per bambini sul celebre lungomare Argentina ed essendosi sempre distinto per il suo impegno da marinaio. Il conducente del veicolo è stato accompagnato in caserma dai carabinieri, che hanno così evitato il linciaggio dell’uomo da parte degli abitanti scesi in strada.



