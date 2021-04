Incidente a Montichiari: morto 48enne/ Violentissimo impatto fra auto e camion

Incidente d’auto mortale avvenuto stamane in quel del comune di Montichiari, in provincia di Brescia (Lombardia). Nelle primissime ore di oggi un uomo ha perso la vita dopo che l’auto che guidava ha sbattuto violentemente contro un camion. Un episodio che come riferiscono i colleghi di Fanpage si è verificato attorno alle ore 7:00 di oggi, martedì 27 aprile 2021, lungo la strada provinciale 37, non troppo distante dall’aeroporto bresciano Gabriele d’Annunzio.

Una volta scattato l’allarme per uno schianto fra un’automobile e un camion, sul posto si sono recati gli uomini del soccorso, a cominciare da un’ambulanza e da un’automedica, ma quando sono giunti sul luogo segnalato i camici bianchi e gli infermieri, il 48enne alla guida dell’auto era già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimare l’automobilista ma non vi è stato nulla da fare, morto a causa delle gravissime ferite riportate dopo l’impatto col mezzo pesante.

INCIDENTE MORTALE A MONTICHIARI, IERI UNA 33ENNE MORTA A VARESE

Lungo la strada provinciale 37 si sono recati anche gli uomini della polizia stradale di Brescia, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada, permettendo così alle altre auto di circolare. Nel contempo sono scattate le indagini da parte delle autorità per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto: al momento si sa solo che l’uomo alla guida dell’auto, un 48enne (non si sa se italiano, straniero e dove ha residenza), ha urtato violentemente contro un camion, ma le cause sono tutte da accertare. Illeso, fortunatamente, il conducente del mezzo pesante, ovviamente sotto choc dopo il terribile scontro. L’incidente di Montichiari è il secondo incidente mortale nel giro di poche ore in Lombardia. Nella serata di ieri, infatti, era morta una giovane ragazza di 33 anni, in provincia di Varese, presso il comune di Galliate lombardo. In quel caso la vittima aveva fatto tutto da sola, perdendo il controllo della propria auto e finendo fuori strada e ribaltandosi: estratta in fin di vita dal mezzo, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

