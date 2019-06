Incidente a Poiano: auto contro moto/ Morto giovane centauro, giallo su dinamica

Grave incidente stradale oggi a Poiano, frazione in provincia di Verona, dove nel primo pomeriggio è stato registrato uno scontro tra un’auto ed una moto. La persona in sella al mezzo su due ruote ha avuto la peggio in quanto è morta a causa del grave impatto. Secondo quanto riferisce il portale L’Arena, l’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15.00 esattamente in via Fincato alla rotonda di Poiano. Le dinamiche di quanto accaduto non sarebbero ancora per nulla chiare ma dalle prime informazioni trapela che la moto scendeva dalla strada di Bosco Chiesanuova quando è avvenuto l’impatto con la vettura. Non si hanno al momento notizie in merito all’identità della vittima ma pare ci sia anche un’altra persona ferita, si suppone il conducente dell’auto coinvolta di cui sono ignote le generalità.

INCIDENTE A POIANO: AUTO CONTRO MOTO, UN MORTO

Dopo il violento impatto tra l’auto e la moto, i soccorritori del 118 sono giunti prontamente sul posto e qui hanno provato a praticare un massaggio cardiaco sul centauro, un giovane, per la durata di quasi trenta minuti senza però sortire alcun beneficio. I soccorritori sarebbero giunti sia in ambulanza che in elicottero ma il loro intervento è stato purtroppo vano ed alla fine non si è potuto fare altro che decretarne il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito allo scontro con la vettura. La dinamica dello scontro resta al vaglio dei vigili urbani di Verona che si sono prontamente mossi sul posto dell’incidente per eseguire tutti i rilievi del caso, in questa calda domenica di giugno segnata da nuovo sangue sulle strade italiane.

