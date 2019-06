Incidente in A21: genitori morti, bimbo di 6 mesi si salva/ Era fissato al seggiolino

Incidente mortale avvenuto sull’autostrada A21, quella che collega Torino a Brescia. Nella notte fra lunedì 10 e martedì 11 giugno, sono morte due persone a seguito di un devastante scontro fra un tir e un’automobile. L’episodio, come riferito dai colleghi di Today poco fa, è avvenuto precisamente nel tratto che va da Casteggio a Voghera, in provincia di Pavia, e nello scontro è rimasto miracolosamente illeso il figlio della coppia, di soli sei mesi. Era in auto con loro, legato al seggiolino, ed è stato tratto in salvo dai soccorritori, che probabilmente saranno rimasti sorpresi e nel contempo felici per la scena che gli si è parata loro di fronte. Il piccolo è stato trasporto presso l’ospedale Niguarda di Milano ma sta discretamente bene, non avendo subito gravi conseguenze. Morti invece i genitori, di origini macedoni e originari di Skopje. In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, pare che alla base del tragico impatto vi sia un malore del conducente, o forse un colpo di sonno dello stesso.

INCIDENTE SULL’A21: GENITORI MORTI, BIMBO DI 6 MESI SI SALVA

L’automobile si è schiantata contro il mezzo pesante, che era parcheggiato in una piazzola di sosta, e lo scontro deve essere stato violentissimo visto che il mezzo, una Volkswagen modello Golf, è stato trovato accartocciato e irriconoscibile. L’incidente, stando a quanto scritto dai colleghi del Giornale di Pavia, è avvento precisamente alle ore 3:15, e per ora non è stata riscontrata certezza alcuna in merito al colpo di sonno o al malore, e non sono da escludere altre cause come ad esempio il guasto meccanico. La cosa certa è che i due genitori dell’est Europa sono morti sul colpo (entrambi avevano 24 anni) mentre il loro figlio di poche settimane è rimasto illeso, e si può parlre di vero e proprio miracolo. A salvargli la vita è stato il seggiolino, a cui il bambino era stato correttamente fissato. Molti, troppi casi vedono fra le vittime proprio i bambini perché in braccio ai genitori o perché liberamente seduti sul sedile posteriore senza essere fissati in qualche modo: questa volta, nella tragedia, un piccolo motivo per cui sorridere.

