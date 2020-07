Incidente a Posillipo, auto precipita nel vuoto/ Ringhiera spezzata, conducente vivo

Incidente drammatico questa mattina a Posillipo, dove per un soffio non si è consumata una vera e propria tragedia. Un’automobile (una Peugeot 3008), guidata da un giovane di 30 anni, ha perso improvvisamente aderenza sull’asfalto, scivolando contro la ringhiera posta a protezione della carreggiata; tuttavia, il parapetto non ha retto l’urto e ha ceduto di schianto, facendo precipitare nel vuoto il veicolo con a bordo il ragazzo classe 1990. Stando alle prime indiscrezioni raccolte, il conducente sarebbe stato estratto cosciente dall’abitacolo e trasferito dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Sul posto si è registrato il pronto intervento delle forze dell’ordine, su tutte la Polizia di Stato e la sezione infortunistica della polizia locale. I vigili del fuoco, dal canto loro, sono al lavoro per assicurare la messa in sicurezza della ringhiera, attualmente pericolante. Ancora non si conoscono molti dettagli circa la dinamica del sinistro, sulla quale gli inquirenti stanno effettuando i primi, dovuti accertamenti.

INCIDENTE A POSILLIPO: QUEI TERRIBILI PRECEDENTI

L’incidente stradale a Posillipo si è verificato nel curvone di via Petrarca, tristemente noto alle cronache per essere stato teatro già in passato di gravi sinistri, talvolta mortali. Per esempio, il 15 maggio 2011, tre ragazzi che viaggiavano su una Mini One uscirono di strada proprio in quel punto, facendo un volo di cinquanta metri e morendo sul colpo. Poi, come ricorda il quotidiano “Il Riformista”, negli anni a seguire si verificarono ulteriori incidenti nella località campana, fortunatamente senza morti: nel 2017 un’automobile che trasportava tre giovani fra i 22 e i 26 anni d’età terminò la propria corsa contro il parapetto di via Orazio, anche in questo caso precipitando nel vuoto e rimediando soltanto alcune lievi ferite. Sorte analoga per il guidatore che, un anno più tardi, nel tentativo di evitare uno scontro frontale con il veicolo proveniente dal senso di marcia opposto al suo, uscì di strada con la sua Panda. Poi, nel giugno 2018, un’altra vettura infranse il parapetto di via Posillipo e cadde per 20 metri: a bordo 4 ragazzi, tutti, incredibilmente, salvi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA