Incidente a The Voice Senior 2023/ Concorrente si esibisce ma le poltrone non funzionano: coach in difficoltà

The Voice Senior 2023, le poltrone si bloccano e non si girano: imprevisto in studio

Imprevisto a The Voice Senior 2023 all’inizio della puntata del 3 febbraio su Rai1. Antonella Clerici presenta il primo concorrente, Giuseppe Izzillo, che si racconta nel consueto video di presentazione prima di salire sul palcoscenico e stupire tutti con la sua voce calda. L’ottantaduenne conquista tutti e quattro i giudici eppure accade qualcosa di inaspettato: nessuno si gira, o meglio, nessuno riesce a girarsi.

THE VOICE SENIOR 2023, 4A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Giuseppe conquista tutti ma sceglie Gigi!

La telecamere inquadra uno per uno i cinque coach: Gigi D’Alessio (che è il primo a premere il pulsante per girarsi), Loredana Berté, Clementino, Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri. Tutti premono per girarsi ma nessuno ci riesce perché le poltrone sono bloccate. Un intoppo tecnico probabilmente, che ha messo fuori uso l’aspetto principale delle audition. Di fronte a questo incidente i coach inizialmente sono apparsi in difficoltà poi è stato Gigi a trovare una soluzione, lasciando la poltrona e girandosi con le sue gambe. Gesto che seguono poi tutti gli altri coach. Segue l’intervento di Antonella Clerici che sottolinea il problema delle poltrone. Pochi minuti dopo però tutto torna a posto.

LEGGI ANCHE:

The Voice Senior 3, Roonie Jones nel mirino del web/ "Gara ingiusta"The Voice Senior 2023, 3a puntata/ Concorrenti e diretta: Giovanni Conte conquista Gigi D'Alessio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA