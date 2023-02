The Voice Senior 2023, 4a puntata/ Concorrenti e diretta: ancora Blind Audition

The Voice Senior 2023, quarta puntata su Rai 1

Questa sera, venerdì 3 febbraio, va in onda alle 21.25 su Rai 1 la quarto puntata con The Voice Senior 2023, il talent show condotto da Antonella Clerici, dedicato agli over 60. In vista della settimana sanremese, in cui il talent show non andrà in onda, questo è il secondo appuntamento con The Voice Senior 3, ancora dedicato alle Blind Audition, le tradizionali “audizioni al buio”. Dopo la pausa della settimana prossima, il programma tornerà in onda venerdì 17 febbraio.

Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri tornano in prima serata su Rai 1 per assistere, di spalle, alle esibizioni dei concorrenti che dovranno conquistarli solamente con la loro voce: i concorrenti dovranno ottenere almeno un sì da uno dei 4 coach per passare alla fase successiva del programma . In caso di più sì ottenuti, sarà il concorrente a scegliere in quale team entrare.

I concorrenti di The Voice Senior 2023

Ecco come sono formati i quattro team di The Voice Senior 2023 dopo le prime tre puntate. La squadra di Gigi D’Alessio è composta da Annalisa Beretta, Marco Rancati e Tatiana Paggini, Anna “Ondina” Sannino, Franco Rangone, Lisa Maggio, Dario Gay e Gianni Conte; il team di Loredana Bertè è formato da Lisa Manosperti, Stefano Peli, Diego Vilardo, Rosa Alba Pizzo, Rosalba Musolino, Rossella Coco, Ronnie Jones e Ninni Lo Casto. Il team di Clementino è composto dalla coppia formata da Lauro Attardi e Gabriele Iaconis, Sebastiano Procida, Alex Sure, Maria Teresa Reale, Peppe Quintale e Teresa Lauria. Infine nel team dei nuovi arrivati Ricchi e Poveri – Angelo Sotgiu e Angela Brambati – troviamo Laura Triesto, Luciano Capurro, Sergio Moltoni, Amelia Milella, Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi, Augusta Procesi e Giulia Crocini.

Prossimi appuntamenti con The Voice Senior 2023

Anche in questa quarta puntata di The Voice Senior 2023 ci sarà l’esibizione di un ospite a sorpresa? Nella seconda puntata si è esibita Marcella Bella che ha cantato uno dei suoi brani più famosi, “Nell’aria”. Mentre nella terza puntata, andata in onda eccezionalmente di mercoledì, si è esibita Irene Grandi che ha cantato “E poi…” di Mina. Ricordiamo che sarà possibile seguire The Voice Senior 3 in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay. Il quinto appuntamento con il talent show condotto da Antonella Clerici resta confermato per venerdì 17 febbraio. Seguiranno i “Knock Out – Semifinale” il 24 febbraio e la finalissima il 3 marzo.











