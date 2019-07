Incidente Alcamo, morto anche fratellino di 9 anni/ Il padre positivo alla cocaina

Non ce l’ha fatta il piccolo Antonio Provenzano. È morto anche lui dopo l’incidente del 12 luglio sull’A29, nei pressi di Alcamo (Trapani). Il bambino di 9 anni, che aveva riportato ferite gravissime alla testa, era in coma farmacologico. Era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia, a Palermo. Il fratello Francesco, di 13 anni, invece morì nell’incidente. Erano col padre, Fabio Provenzano, che ora è ricoverato in coma. Il 34enne era alla guida dell’auto e pochi istanti prima dell’incidente era in diretta video su Facebook. Il fruttivendolo di Partinico ha perso il controllo della sua Bmw 320, che in seguito all’impatto si è accartocciata. Ora è indagato dalla Procura di Trapani con l’accusa di omicidio stradale, aggravato dall’averlo commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Fabio Provenzano è risultato positivo alla cocaina con le analisi del sangue. Inoltre, gli agenti della Polstrada avevano trovato un grammo di droga nella tasca dei pantaloni indossati dall’uomo.

INCIDENTE ALCAMO, MORTO ANCHE FRATELLINO DI 9 ANNI

Antonino Provenzano è morto dunque a causa delle gravi lesioni cerebrali riportate nell’incidente di Alcamo. Nel tardo pomeriggio i medici hanno constatato l’arresto cardiaco. Il video registrato in diretta su Facebook prima dell’incidente era stato visualizzato anche da diversi parenti dell’uomo, prima che venisse cancellato da Internet. Quando Fabio Provenzano è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Partinico, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per strapparlo all’ira dei familiari. I parenti dell’ex moglie, come riportato da Custonaci Web, stavano per scagliarsi contro l’uomo, ritenuto responsabile della tragedia. La polizia aveva evidenziato subito che sull’asfalto non c’erano tracce di frenata. L’auto era finita senza rallentare contro il guard rail. L’uomo, essendo sedato e in coma farmacologico, non sa ancora della morte dei suoi due figli. Intanto in un’operazione antidroga, come riportato da Il Giornale, è stato arrestato il fratello Fabio, di 50 anni.

