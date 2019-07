Incidente mortale ad Alcamo: morti 2 ragazzini, padre è grave/ Scontro postato su Fb?

Gravissimo incidente stradale avvenuto ad Alcamo in provincia di Trapani (Sicilia), sull’autostrada A29: due minorenni sono morti, mentre il padre è rimasto gravemente ferito. Stando a quanto riferito dai colleghi dell’edizione online di Repubblica, l’uomo era alla guida della sua auto, una Bmw 320, quando ha perso il controllo del proprio mezzo attorno alle ore 23:30 di venerdì 12 luglio, sull’autostrada che collega Palermo a Mazara del Vallo. Ad avere la peggio, il figlio più grande del conducente, Francesco Provenzano di anni 14, e il fratellino Antonino Provenzano, di anni 10. Il primo è morto praticamente sul colpo mentre il secondo è stato soccorso dagli uomini del 118 poi portato in condizioni disperate presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è morto poche ore presso il reparto di neuro rianimazione. Il padre, Fabio Provenzano di anni 34, si trova al momento in prognosi riservata, in condizioni gravi.

INCIDENTE MORTALE AD ALCAMO: MORTI 2 RAGAZZINI

Giallo, come riferisce Repubblica, in merito all’incidente in questione, visto che su Facebook lo stesso Fabio Provenzano aveva postato un video mentre si trovava alla guida, in cui si vedeva la sua faccia e poi tutto nero: possibile che quella distrazione sia stata fatale e abbia poi provocato l’incidente in cui sono morti i suoi due figli? Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, e la cosa certa è che l’automobile si è scontrata con il guardrail all’altezza dello svincolo di Alcamo est in direzione Trapani, non si sa se per via dell’alta velocità, un colpo di sonno, una distrazione o quant’altro. “La prognosi dell’uomo – dicono dalla polizia stradale – è riservata”, e si sta valutando se trasferire il 34enne presso il Trauma Center di Villa Sofia. Sul posto, una volta chiamati i soccorsi, sono giunti tre mezzi del 118, nonché la polizia stradale e i tecnici di autostrade per rimettere in sicurezza la carreggiata.

