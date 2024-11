Incidente Alda D’0Eusanio: cos’è successo nel 2012

Alda D’Eusanio, nel 2012, ha avuto un terribile incidente. Era il 24 gennaio 2012 quando la giornalista e conduttrice fu travolta da una motocicletta mentre attraversa di poco fuori dalle strisce pedonali in corso Vittorio Emanuele a Roma. L’impatto fu terribile e la D’Eusanio riportò delle ferite gravissime che misero in pericolo la sua vita. La D’Eusanio, infatti, riportò una frattura occipitale e alcune emorragie.

A causa delle condizioni gravissime, la D’Eusanio è stata in coma presso il policlinico Agostino Gemelli. Dopo essersi ripresa, ha cominciato una terapia riabilitativa neurologica ma non è stato facile riprendere in mano la vita come ha poi raccontato lei stessa nel corso degli anni e nelle varie interviste.

Come sta oggi Alda D’Eusanio dopo l’incidente

L’incidente ha cambiato per sempre la vita di Alda D’Eusanio. “Con le cinque emorragie ho perso parte della memoria cognitiva e caratterialmente sono cambiata pur restando testarda e coraggiosa”, raccontava nel 2017 in un’intervista rilasciata a Spy. Con il tempo e con tanta riabilitazione, la D’Eusanio è riuscita a riprendersi riprendendo in mano anche la propria vita lavorativa.

Ai microfoni di Monica Setta, nel corso di una puntata del programma Storie di donne al bivio, tuttavia, Alda D’Eusanio, parlando del periodo del comba, ha detto: “Ogni volta che tornavo dal coma e mi accorgevo di essere sulla terra volevo ripartire, perché volevo andare da Gianni. Non sono felice di essere viva, sarei morta volentieri perché sarei stata di nuovo unita anche col corpo a lui”. L’incidente e il coma, tuttavia, le hanno insegnato quanto sia inutile perdersi “nell’inutile chiacchiericcio” dando più importanza alle cose belle della vita. E pensando al motivo per il quale sia riuscita a salvarsi, a Monica Setta ha raccontato: «Se sopravvivi evidentemente hai un destino che non si è ancora concluso. Però se morivo non mi dispiaceva».

