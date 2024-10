Alda D’Eusanio ha rischiato di morire nel 2012 a causa di un terribile incidente che ha totalmente stravolto la sua vita. Cosa è accaduto? Come lei stessa ha più volte raccontato è stata investita da uno scooter che viaggiava ad alta velocità. Gravissimi furono i danni riportati dopo il violento impatto, riportò la rottura dell’osso occipitale e cinque emorragie cerebrali, è stata anche in coma. In varie ospitate televisive ha chiaramente detto che è un miracolo il fatto che sia sopravvissuta e questa è una cosa che l’ha davvero segnata e inevitabilmente ha cambiato la sua vita.

Qualche tempo fa ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane la nota giornalista e conduttrice ha rivelato che a colpirla molto è stato il fatto che una persona esce di casa e potrebbe non tornare più. Lei non ha mai perdonato l’uomo che l’ha investita con lo scooter, non ha mai nemmeno voluto incontrarlo. Il motivo? Perché quella persona ha distrutto la sua vita e l’ha peggiorata, lei poteva morire solo perché lui aveva fretta.

A causa del grave incidente in cui è rimasta coinvolta nel 2012 ci sono state delle conseguenze nella vita di Alda D’Eusanio, da quel momento infatti non è più la stessa. Più volte ha rivelato che lottare tra la vita e la morte è una cosa che non si dimentica mai, a detta sua la prima cosa che ti chiedi è come mai non sei morto. Ha fatto anche sapere di essere cambiata molto perché il cervello non è più quello di prima quando viene colpito. Lei non ha più la stessa memoria, da quel momento impiega anche più tempo a comprendere le cose.

In una passata intervista Alda D’Eusanio ha anche raccontato le sensazioni provate durante il coma, di quel momento ha un ricordo stupendo. A detta sua quando si muore all’improvviso come era successo a lei non si sente nulla, lei sentiva di essersi liberata del corpo e si vedeva dall’alto mentre era sdraiata sul letto. La nota conduttrice sentiva e vedeva tutto e continuava a chiedersi cosa volessero tutti quei medici intorno a lei.

Alda D’Eusanio ha perso il marito nel 1999 a causa di una malattia, un dolore che non è mai riuscita a superare. Più volte ha fatto sapere di essere ancora innamorata di Gianni Statera e che senza di lui non riuscirà mai più ad essere davvero felice.

Durante un’ospitata a Storie di donne al bivio ha ribadito che era felice durante il coma e quando si svegliava voleva ‘ripartire’ perché voleva raggiungere il defunto marito. Alla conduttrice ha anche confessato che non è felice di essere viva, nell’incidente avrebbe preferito morire perché in questo modo sarebbe stata di nuovo insieme a Gianni anche con il corpo.