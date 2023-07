Incidente Belluno/ Il primo testimone: “Ho visto due corpi volare, poi ho sentito delle urla”

A Morning News si torna a parlare del terribile caso dell’incidente di Belluno, l’investimento da parte di una vettura che ha causato la morte di un bimbo di due anni, nonchè del padre e della nonna, solo ferita invece la madre. Il talk di Canale 5 condotto da Simona Branchetti ha avuto in collegamento una persona che è stata di fatto colei che per prima è intervenuta sul luogo dell’incidente: “Ho visto dopo il botto questi due corpi volare – ha spiegato l’uomo – accasciarsi a terra, la macchina si è fermata davanti a me, io sono corso vicino per vedere qualche cosa, nel frattempo è scesa dall’auto l’investitrice e l’ho presa e l’ho accompagnata sugli scalini lì a fianco, ho assistito a questa scena”.

Il testimone ha raccontato come si è comportata l’investitrice, la tedesca Angelika Hutter: “Lei non diceva niente assolutamente, non parlava, le ho fatto domande in inglese e tedesco, ma non mi ha risposto, ogni tanto aveva un tremore perchè la tenevo stretta e nient’altro”. Poi ha proseguito, sempre riferendosi all’incidente di Belluno: “L’auto si è fermata a 10/15 metri da me, sono rimasta sempre a fianco di questa signora, ho cercato di tenerla calma perchè non sapevo cosa fare. C’era un uomo che urlava, la figlia che urlava per il bimbo… mi sembrava di non riuscire a fare niente, poi sono arrivati i soccorsi e i pompieri ed ho lasciato la ragazza”.

INCIDENTE BELLUNO, SALES: “NON PARLIAMO DI UNA DONNA CON PATOLOGIE…”

Lo psichiatra Sales, in collegamento a Morning News ha commentato: “A me piacerebbe molto provare ad usare parole più adeguate. Prima sentivo parlare di patologie e non si può diagnosticarle per una persona che da due giorni non parla, non lo sappiamo. La gestione della rabbia è una cosa che possiamo apprendere e la cosa che vi voglio dire è che l’essere umano non è sempre prevedibile, può essere che quella persona abbia compiuto una scelta senza un pregresso, l’uomo agisce perchè in quel momento ha un’idea insensata, e questo ci spaventa”.

“Non è detto che fosse una problematica – ha proseguito Sales – ci sono persone che possono fare questo e possono essere assolutamente rispettose. Il fatto che sia scesa e abbia fumato potrebbe essere una freddezza ma anche un non rendersi conto di quanto fosse accaduto, magari non aveva lucidità o era distratta. Se è due giorni che non parla sta ancora mettendo a fuoco le cose”.











