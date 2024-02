Incidente Genodrome a Ciao Darwin 8/ Gabriele Marchetti restò paralizzato ai rulli, cos’è successo e processo

Incidente Genodrome a Ciao Darwin 8: cos’è successo a Gabriele Marchetti

Nella storia di Ciao Darwin c’è una pagina che ha causato un gravissimo infortunio ad un concorrente. Durante la registrazione dell’ottava puntata dell’ottava edizione, trasmessa poi in tv come settima puntata il 3 maggio 2019, il concorrente Gabriele Marchetti fu vittima di un gravissimo incidente. Il 54enne Gabriele Marchetti che partecipava allo show nella categoria Finti Giovani, mentre correva sui rulli durante la prova del Genodrome, cadde procurandosi lo schiacciamento delle vertebre e rimanendo gravem,ente paralizzato. conservando la mobilità solamente di uno dei due avambracci e delle dita delle mani come riporta Wikipedia.

In seguito all’incidente, la Procura di Roma avviò un’indagine contro quattro persone tra addetti ai lavori del programma e dirigenti Mediaset, i quali sono stati tutti definitivamente assolti perché “il fatto non sussiste”.

Incidente Genodrome a Ciao Darwin 8: le parole di Gabriele Marchetti

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera nel 2022, Gabriele Marchetti parlò dell’incidente di cui fu vittima a Ciao Darwin 8 parlando anche di Paolo Bonolis. “Non mi ha mai cercato per sapere come sto, neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti” disse.

E sull’incidente, invece, disse: “Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte – conclude Marchetti – Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente”.













