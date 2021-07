Incidente in A4 a Lonato: 10 chilometri di coda/ Auto si ribalta, caos e lunghe code

Un incidente stradale avvenuto stamane a Lonato del Garda, sull’autostrada A4 (quella che collega Milano-Venezia), ha letteralmente paralizzato l’arteria, una delle principali del nord del Paese. L’episodio, come riferito dai colleghi di BresciaToday, si è verificato di preciso fra i caselli di Desenzano del Garda e Brescia Est, quindi, in direzione Venezia, alle ore 9:50 di oggi, e nel dettaglio si sarebbe ribaltato un veicolo.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, ma fortunatamente nessuna è al momento in pericolo di vita, visto che, una volta che sono giunti i soccorsi sul luogo segnalato, i medici hanno prestato le prime cure per poi trasferire le due vittime in codice giallo presso gli ospedali più vicini. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Brescia, nonché gli agenti della Polizia Stradale, che hanno fatto scattare le indagini e i rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

INCIDENTE A LONATO SULL’A4: 10 KM DI CODA VERSO VENEZIA

Decisamente più gravi le conseguenza sul traffico veicolare visto che la coda ha raggiunto una lunghezza di ben 10 chilometri, partendo dal chilometro 230.3: centinaia i veicoli incolonnati sotto il caldo, fra cui anche quelli di numerosi vacanzieri diretti verso le località turistiche del Lago di Garda ma anche del Veneto, Friuli e dell’ex Jugoslavia.

Lonato del Garda che è stato teatro anche di un altro incidente, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 luglio, attorno alle ore 14:20: un’auto con a bordo una ragazza è sbandata, finendo poi al lato della carreggiata. A bordo, una ragazza di 24 anni che ha perso il controllo ed è finita nel campo che si trova vicino alla Provinciale 25, in zona Esenta. Due ambulanze in codice rosso sono state inviate sul luogo segnalato, così come gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco: la ragazza è rimasta ferita in maniera lieve e trasferita successivamente in codice giallo all’ospedale di Desenzano.

