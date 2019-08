Incidente in autostrada A1: morto centauro/ Reggio Emilia, traffico in tilt: 2 feriti

Incidente mortale oggi in autostrada A1, in questa domenica di controesodo estivo caratterizzata da traffico intenso da bollino rosso. Intorno alle 7.30 si è registrato uno schianto sulla corsia nord della A1 all’altezza di Mancasale, nei pressi di Reggio Emilia. Ad essere coinvolti, una moto ed un’auto. In sella al mezzo su due ruote un uomo di 58 anni, morto sul colpo a causa del terribile impatto, mentre nella vettura due persone, entrambe rimaste ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale di Reggio. A darne notizia è Reggionline.com che rivela come lo schianto tra la moto e l’auto abbia provocato un incremento del traffico in una domenica già difficile sul piano della viabilità. In seguito al sinistro sono prontamente intervenuti i sanitari che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Stando ai primi accertamenti emersi dalla dinamica, pare che sia stato il centauro a tamponare la vettura. In pochi attimi il traffico è andato letteralmente in tilt con chilometri di coda – almeno cinque – e circolazione fatta confluire su una sola corsia.

INCIDENTE IN A1: TRAFFICO IN TILT, RIAPERTA AUTOSTRADA

Oltre al traffico consueto della domenica di controesodo, l’incidente in autostrada A1 ha peggiorato la già difficile situazione anche a causa dei tanti curiosi che hanno incrementato i rallentamenti anche verso Bologna, tra il casello Terre di Canossa-Compegine e l’allacciamento con l’Autobrennero. Gli automobilisti in viaggio verso Milano hanno dovuto imboccare l’uscita a Modena Nord per poi rientrare a Reggio dopo aver percorso un tratto di via Emilia. Per le lunghe percorrenze la migliore soluzione è stata la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Milano-Brescia in direzione del capoluogo lombardo. Solo poco prima delle 12, come spiega Corriere.it, è stato riaperto su tutte le corsie il traffico sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra il bivio con la A22 e Reggio Emilia a cuasa dell’incidente nel quale ha perso la vita un motociclista. Attualmente il traffico risulta ancora intenso ma senza code. In merito alle cause del fatale sinistro, saranno le autorità competenti a stabilire dinamica e responsabilità.

