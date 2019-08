Traffico Autostrade: bollettino weekend 17-18 agosto/ Controesodo da bollino rosso

Inizia ufficialmente il controesodo d’agosto: dopo l’ultima giornata da tilt per il traffico sulle Autostrade solo due giorni fa a Ferragosto, nel weekend di oggi e domani si preannuncia il primo grande controesodo d’estate con il ritorno dalle vacanze di milioni di cittadini italiani verso le grandi città (Milano, Napoli, Roma e Torino le più coinvolte). Le previsioni per il traffico del 17-18 agosto assumono contorni da bollino rosso per entrambi i giorni, secondo le stime della Polstrada e del Ministero dei Trasporti con Anas: il grosso dei flussi sarà per il ritorno verso le grandi città ma il bollino rosso del bollettino autostradale rimarrà perenne fino a domenica sera. Per questo motivo, il calendario del divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate sarà in vigore dalle 8 alle 16 di sabato 17 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 18 agosto. A questo link trovate tutte le chiusure per lavori sulle principali autostrade italiane, mentre resta sempre valido l’invito all’attenzione per tutor e sistema integrati di controllo velocità sull’intera rete di Autostrade per l’Italia.

TRAFFICO WEEKEND 17-18 AGOSTO: IL CONTROESODO

A4 e A22 saranno le due autostrade da tenere sotto maggior attenzione con previsioni di traffico da bollino nero in direzione Brennero e verso Milano-Torino: per la giornata di oggi sabato 17 agosto le maggiori difficoltà, oltre che A4 e A22, si avranno anche sull’A1 e l’A14 per il ritorno dalle vacanze di milioni di famiglie dalla costa adriatica e dalla Romagna. Attenzione particolare in direzione Nord presso la zona di Bologna, storicamente lo snodo con maggior possibilità di code e ingorghi per la presenza delle tre corsie “strette” parallele alla Tangenziale bolognese. Domani, domenica 18 agosto, si replicherà la situazione di oggi con l’aggiunta di migliaia di italiani che rientrano dopo aver trascorso in villeggiatura solamente il ponte per Ferragosto. Le previsioni del meteo concederanno comunque buona tregua agli automobilisti nel senso che non vi saranno temporali ma le temperature non dovrebbero essere, almeno queste, da bollino rosso. Come scrive l’Ansa, occhio alla Autostrada del Brennero tra le ore 6 e le 18 di sabato: se possibile per i vacanzieri di ritorno, sarebbe meglio evitare il transito onde beccare il più che probabile maxi ingorgo di ritorno e andata (ci sono molti italiani che comunque partiranno dopo aver lavorato a Ferragosto, ndr) da e per l’Austria e la Germania.

