Roma, incidente Artena: morto centauro/ Nuova vittima oggi, 19enne sbalzato da auto

Ancora sangue sulle strade d’Italia: nella serata di ieri, sabato 10 agosto, si è verificato un drammatico incidente stradale a Segni, nei pressi di Artena, comune di 14mila abitanti in provincia di Roma. A darne notizia è Corriere della Sera nell’edizione online: un uomo di 38 anni è purtroppo morto a causa del violento impatto. Si tratta di un motociclista, in sella al suo mezzo, il quale si è scontrato con un’auto mentre percorreva via Roccamassima. L’uomo è deceduto sul colpo. La vittima si chiamava Giampaolo Tummolo e si trovava a bordo della sua moto, una Honda VFR quando poco prima delle 22 di ieri sera si è scontrato con un’auto alla guida della quale vi era una giovane 21enne. Nonostante l’arrivo di soccorritori sul posto, per il centauro 38enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri della stazione di Artena già al lavoro al fine di ricostruire l’esatta dinamica della nuova tragedia stradale, neppure l’unica registrata nelle ultime ore nella medesima zona in provincia di Roma.

ROMA, INCIDENTE AD ARTENA: MUORE 19ENNE

Secondo infatti quanto riferito dai siti online locali tra cui IlMamilio.it, un secondo gravissimo incidente stradale si è registrato alle prime luci dell’alba in via Giulianello sempre nel territorio di Artena. Secondo le primissime informazioni, un’auto con a bordo due ragazzi avrebbe cappottato più volte facendo sbalzare fuori uno dei passeggeri. Si tratta di un ragazzo di appena 19 anni del posto che, a causa del violento impatto, ha purtroppo perso la vita. La seconda persona a bordo della vettura risulterebbe invece ferita. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 della passata notte. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai Carabinieri della stazione di Artena insieme al Nucleo Radiomobile di Colleferro. Dalle prime informazioni non risulterebbero altri mezzi coinvolti nel drammatico sinistro nel quale ha perso la vita un giovane. Il Quotidiano del Lazio ha aggiunto altri particolari rispetto all’incidente mortale, parlando di un terzo ragazzo a bordo della vettura coinvolta e rimasto anche lui ferito. La dinamica non è ancora molto chiara e sono in corso tutte le indagini del caso.

