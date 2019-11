Incidente in Salento ad Halloween: morta 18enne/ Auto contro muro, impatto devastante

Una notte di Halloween finita nel sangue, quella di una ragazza del Salento: una 18enne è infatti morta a seguito di un incidente stradale. La notizia è riportata da tutti i principali organi di informazione online in queste ultime ore, a cominciare da FanPage, che spiega come il luogo dove è avvenuto il dramma sia il paese di Presicce, in provincia di Lecce (Puglia). In base alla ricostruzione effettuata, la ragazza si trovava a bordo di un’utilitaria, una Renault modello Clio, che si è schiantata con un impatto violentissimo contro un muro presente al lato della carreggiata. Alla guida vi era il fidanzato della giovane vittima, un ragazzo di 27 anni, rimasto gravemente ferito, e in auto vi erano anche le due sorelle della 18enne, anche loro ricoverate in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 275, nel tratto tra Alassano e Lucugnano.

INCIDENTE NEL SALENTO: TRE FERITI IN PROGNOSI RISERVATA

Pare che l’auto sia uscita fuori strada, impattando poi con il muro perimetrale della Ferramenta Bennardi. Una volta lanciati i soccorsi si sono catapultati sul luogo i carabinieri, nonché diverse ambulanze del 118. La giovane vittima è stata trovata in condizioni disperate, poi trasportata in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare, viste le lesioni gravissime riportate a seguito dell’incidente. I tre feriti, il fidanzato e le due sorelle, sono invece ricoverati in prognosi riservata presso l’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Tutti e tre sono stati sottoposti agli accertamenti tossicologici e da alcol a seguito del ricovero, e sono risultati negativi, di conseguenza non avevano bevuto ne assunto della droga. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e fra le cause è possibile la distrazione, il guasto tecnico o l’alta velocità.

