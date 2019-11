Giuliana Castellani, morta cantante lirica/ Incidente in Austria, lottò contro tumore

Lutto nel mondo della musica lirica in seguito alla morte di Giuliana Castellani, giovane mezzosoprano molto nota a Como e provincia. L’artista aveva 40 anni e secondo le indiscrezioni rese note dai quotidiani locali tra cui Giornale di Como, è stata coinvolta in un terribile incidente stradale in Austria avvenuto lo scorso lunedì. Si trovava all’estero per un’audizione e con lei, in auto, c’era anche il suo amato amico a quattro zampe, rimasto anche lui ucciso nell’incidente. Lascia il compagno ed i genitori. La notizia della sua morte, circolata nelle passate ore, ha trovato spazio principalmente sui social lasciando in tanti senza parole. “Mi lascia senza parole questa notizia; avevamo mosso i primi passi insieme; ci eravamo incontrate a Milano al concorso Rosetum; lei mi aveva raccontato della sua malattia e della grande determinazione nel superarla; una ragazza davvero tosta! Riposa in pace”, scrive una sua amica proprio nel profilo Facebook della lirica scomparsa.

GIULIANA CASTELLANI È MORTA: AVEVA LOTTATO CONTRO IL CANCRO

Dalle parole delle persone che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio tramite i social, emerge come Giuliana Castellani, cantante lirica morta in un drammatico incidente stradale, avesse affrontato con forza e determinazione anche l’incubo del cancro. “Cara Giuliana, stesso tumore di mio fratello Francesco e tanta grinta e non solo come lui. Quella sera con mia madre ad ascoltarti mi avevi regalato mille emozioni. Voglio ricordarti così perché Tu hai sconfitto la malattia, hai combattuto per essere serena… e tanto ancora. E ora? Ora sei volata via portandoti con te il tuo cane”, ha scritto un’altra utente nel suo messaggio di cordoglio. Nel corso della sua carriera aveva ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue qualità artistiche ed era molto apprezzata non solo a livello locale. La sua prima esibizione avvenne all’età di 15 anni al Palacongressi di Lugano. Durante la sua florida carriera lavorò con i più grandi artisti al mondo andando in scena anche con Vittorio Grigolo.

