Incidente Ivana Spagna: “Ho visto i bulloni della ruota!”/ “Motore bloccato e paura”

Momenti ad alta tensione oggi a Verissimo per via del possibile racconto dell’incidente di Ivana Spagna. Un racconto che ha sconvolto e lasciato senza parole i suoi fan che oggi pomeriggio avranno modo di rivederla e sentirla raccontare ancora di quegli attimi di paura. Ma cosa è successo di preciso? A raccontarlo è stata la diretta interessata che nel salotto di Pomeriggio5 qualche anno fa, ha rivelato proprio di questo incidente pauroso che l’ha coinvolta in autostrada quando si sono svitati i bulloni di una ruota cambiata una settimana prima e questo ha mandato in blocco il motore della sua auto proprio mentre si trovata in autostrada: “La macchina è andata in protezione, ha bloccato il motore. Mi sono fermata che tremavo”.

Ivana Spagna racconta del terribile incidente e della paura che l’ha pervasa in quei momenti…

Secondo quanto ha poi rivelato Ivana Spagna sembra che a salvarla è stato il colore dell’auto sulla quale viaggiava che era bianca e quindi ben visibile da chi attraversava quella notte l’autostrada e che, quindi, riusciva a schivarla: “Ho chiamato la polizia, che è arrivata quasi subito. Per fortuna avevo un macchina bianca, i camion che passavano sono riusciti a schivarmi all’ultimo grazie al colore della mia auto”. Ma il racconto di Ivana Spagna non si è fermato qui visto che ha poi ammesso di aver fatto una sorta di sogno premonitore e che la prossima volta che ne farà uno simile di certo non si metterà alla guida anche se alla fine le cose sono andate bene ugualmente e poteva non essere ancora vivo per raccontarlo.



