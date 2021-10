Incidente mamma Alessandra Moretti: auto nel bar/ Retromarcia invece della prima

Incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze per la signora Antonia Mantiero, mamma dell’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. La donna è stata protagonista di uno scontro decisamente curioso, essendo finita in retromarcia in un bar. L’episodio, come riportato dai colleghi dell’edizione online de Il Fatto Quotidiano, si è verificato di preciso nella giornata di sabato scorso, 2 ottobre 2021, attorno alle ore 10:30 di mattina: la signora Mantiero, come sottolineato da Il Giornale di Vicenza, stava facendo manovra con la sua Audi modello A3, ma qualcosa deve essere andata storto visto che, invece di innescare la prima, ha messo la retromarcia, sfondando così la vetrina del locale “Officina wine bar restaurant” di via Pasi, nel centro di Vicenza.

Fortunatamente, come detto sopra, nessuno si è fatto male, visto che a quell’ora il locale era chiuso, altrimenti sarebbe stata una tragedia visto che la macchina è finita completamente all’interno del bar, travolgendo i tavolini posizionati dove sicuramente vi sarebbero stati dei commensali in altri giorni della settimana. Ingenti i danni riportati al locale, e anche il retro dell’automobile non appare ben messo, e per ovvi motivi il locale ha dovuto abbassare le serrande.

MAMMA ALESSANDRA MORETTI CON L’AUTO NEL BAR: LOCALE CHIUSO

“Scusate – hanno fatto sapere gli stessi gestori del bar attraverso la propria pagina Facebook, pubblicando anche una serie di scatti dell’incidente, fra cui quello che trovate in alto a questa pagina – per alcuni giorni per causa di forza maggiore non potremo accogliervi nel nostro ristorante , ma ce la metteremo tutta per offrirvi il meglio della nostra cucina di pesce e torneremo più carichi di prima!”.

Non sono mancati i commenti, molti dei quali ironici, come ad esempio chi ha associato il nome del bar alla manovra della mamma di Alessandra Moretti: “Ma hanno pensato che fosse un’officina?”, e ancora: “Si ma ho capito la chiamate officina, lei pensava lo fosse veramente, pit stop”. C’è chi aggiunge: “Spero che non si sia fatto male nessuno …”, mentre un altro commenta spiritoso: “ma gli fate pagare anche la sosta ?”.

