Massimo Giletti: le ex compagne/ Da Antonella Clerici a Alessandra Moretti

Massimo Giletti e le sue ex compagne. Il giornalista e conduttore televisivo è stato legato a diverse donne: dalla collega Antonella Clerici all’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. Un grande amore quello tra Giletti e la Clerici come ha raccontato lo stesso conduttore: “è stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo. Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”. Purtroppo la loro storia è terminata perchè Giletti non voleva crearsi una famiglia e quindi ha allontanato la conduttrice.

Dal 2011 al 2013 Giletti è stato fidanzato con Angela Tuccia, modella, attrice e valletta che il pubblico televisivo ricorderà per la soap di successo ‘Un posto al sole’. Successivamente, per la precisione nel 2015, si è legato ad Alessandra Moretti, esponente del Pd ed attualmente vice sindaco di Vicenza.

Massimo Giletti ex fidanzate: l’incontro con Alessandra Moretti

Lo charme di Massimo Giletti ha infranto tantissimi cuori. Diverse le fidanzate a cui è stato legato tra cui Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Vicenza. I due si sono ritrovati insieme nello studio di ‘Non è l’Arena’ dando vita ad un simpatico siparietto. “Ci diamo del tu o del lei?” ha chiesto la Moretti al padrone di casa Massimo Giletti. ”

Prima di tutto voglio sapere se ci diamo del tu o del lei… perché sai…”, ma Giletti non ha accusato il colpo, anzi ha replicato: “come vuole”. La Moretti allora ha precisato: “allora io ti do del tu, tu dammi del lei… come sempre non ci troviamo…”. Una frase che ha leggermente imbarazzato il padrone di casa. Ricordiamo che Massimo Giletti oggi è single, non è mai stato sposato e non ha figli.

