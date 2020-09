Incidente Maratea: un morto e un ferito/ Scontro fra auto sulla Fondo Valle del Noce

Gravissimo incidente avvenuto nelle scorse ore in quel di Maratea, nota località che si affaccia sul mar Tirreno in provincia di Potenza, Basilicata. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, due le persone rimaste coinvolte, leggasi la vittima e un’altra fortunatamente solo ferita. Ancora in corso di accertamento quanto accaduto, ma si sa che l’incidente ha coinvolto due automobili sulla strada Fondo Valle del Noce. A darne notizia è stata l’Anas, che ha specificato altresì la chiusura temporanea della strada interessata, poi riaperta ma solo in un senso di marcia, con gli automobilisti che possono proseguire a senso alternato e conseguenti rallentamenti al traffico. Sul posto, una volta lanciati i soccorsi, si sono recati gli uomini del 118, nonché i carabinieri, che hanno fatto immediatamente partire le indagini, e quindi i tecnici dell’Ansa.

INCIDENTE MORTALE MARATEA, UNA VITTIMA ANCHE A CARPEGNA

Altro incidente mortale avvenuto nelle Marche, precisamente in quel di Carpegna, comune sito in provincia di Pesaro e Urbino. La tragedia, in questo caso, si è verificato nella mattinata di ieri, ed ha visto un centauro morire, dopo che lo stesso ha fatto tutto da solo. Nell’incidente non sono infatti rimasti coinvolti altri mezzi, e pare che il motociclista sia caduto dal proprio mezzo per poi rimbalzare violentemente sul marciapiede, un colpo fatale. Il centauro si chiamava Giovanni Ziruddu, e aveva cinquantasette anni, e durante il suo tragitto ha perso il controllo del proprio mezzo, rovinando a terra. Particolarmente colpito il sindaco del paese, Mirco Ruggeri, che ha ricordato così, attraverso i social, la vittima: «Una persona bravissima, tranquilla tanto che era diventato, ormai da tempo, uno di noi. Veramente una triste notizia. Una notizia che ha scosso la tranquillità e la bellezza di una zona invidiata da tutti e che nonostante il Covid, si era ripresa, con l’arrivo di tanti turisti».



